Nottingham Forest vs Tottenham: previa, horario y cómo llegan para la fecha 3 de la Premier League

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El juego entre Nottingham Forest y Tottenham se disputará el próximo sábado 5 de septiembre por la fecha 3 de la Premier League, a partir de las 10:00 horas en el estadio City Ground.

Así llegan Nottingham Forest y Tottenham

Los equipos deberán poner lo mejor para obtener los tres puntos que no lograron sumar en la fecha pasada. El último resultado del conjunto local fue un empate a 2, mientras que la visita perdió su último partido del torneo.

Últimos resultados de Nottingham Forest en partidos de la Premier League

En la fecha anterior, Nottingham Forest se fue con un solo punto al conseguir un empate por 2 frente a Liverpool.

Últimos resultados de Tottenham en partidos de la Premier League

Tottenham cayó 0 a 2 ante Newcastle United.

El registro más reciente del torneo muestra al equipo local con 4 victorias y al conjunto visitante con 1 triunfo. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de marzo, en el torneo Inglaterra - Premier League 2025-2026, y Nottingham Forest lo ganó por 0 a 3.

El local está en el décimo quinto puesto y alcanzó 1 punto (1 PE - 1 PP), mientras que el visitante no ha logrado ni una unidad y está en el vigésimo lugar en el campeonato (2 PP).

El árbitro seleccionado para el encuentro será Craig Pawson.

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Manchester City 6 2 2 0 0 4 2 Arsenal 6 2 2 0 0 4 3 Hull City 6 2 2 0 0 3 15 Nottingham Forest 1 2 0 1 1 -1 20 Tottenham 0 2 0 0 2 -5

Fechas y rivales de Nottingham Forest en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Aston Villa: 12 de septiembre - 11:00 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Coventry City: 19 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Crystal Palace: 11 de octubre - 10:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Arsenal: 18 de octubre - 12:30 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Ipswich Town: 23 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Tottenham en los próximos partidos de la Premier League

Fecha 4: vs Everton: 12 de septiembre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Aston Villa: 19 de septiembre - 08:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Manchester United: 10 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Coventry City: 19 de octubre - 16:00 (hora Argentina)

Fecha 8: vs Chelsea: 24 de octubre - 13:30 (hora Argentina)

Horario Nottingham Forest y Tottenham, según país

Argentina: 11:00 horas

Colombia y Perú: 09:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 08:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 10:00 horas

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