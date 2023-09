¡Las dos caras de la moneda! Karim Benzema anotó un golazo y un blooper en la victoria del Al-Ittihad

Karim Benzema fue el héroe de su club, el Al-Ittihad, al anotar el gol que les dio la victoria frente a Al-Okhdood Club de visitante en el Estadio Príncipe Hathloul por la sexta jornada de la Saudi Pro League y que, además, los posiciona como líderes del torneo por encima del Al-Hilal.

Durante el encuentro, dos jugadas del atacante francés dieron mucho de que hablar en las redes sociales por ser totalmente opuestas, demostrando la gran capacidad del francés para anotar y la otra no tan afortunada.

Demostrando sus capacidades goleadoras

Benzema quebró el partido al minuto 72' con un gol que fue ocasionado por un pase largo desde el centro del campo que recibió Haroune Camara, quién ingresó al área y consiguió a Karim como primera opción para definir. El francés tuvo resistencia del defensor, quien hizo rebotar la pelota tras la barrida, y pudo resolver mientras el balón estaba en el aire con su rodilla para llevar el balón al fondo del arco.

Este fue el único gol del partido, pero el francés tuvo otra oportunidad que no resultó como se esperaba.

El fallo en el mano a mano

Diez minutos después de su anotación, Benzema tuvo otra chance clara para aumentar la diferencia en el marcador, pero la suerte no estuvo de su lado. El delantero quedó en un mano a mano con el portero rival, tras un pase profundo al que la defensa no pudo llegar, pero, cuando el francés intentó regatear al portero, no logró mantenerse de pie y cayó al suelo perdiendo así la oportunidad de anotar su segundo gol en el encuentro.

Aún con la caída, el Al-Ittihad logró sumar tres puntos importantes en su lucha por la cima de la tabla y Benzema sumó su tercer gol en la competición en seis partidos de la Saudi Pro League.