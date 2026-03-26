Kylian Mbappé pierde terreno por la Bota de Oro 2026

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Kylian Mbappé es uno de los mejores delanteros de la actualidad. Un futbolista capaz de marcar goles de diferentes registros y con condiciones para ser el dolor de cabeza de cualquier defensa. Sin embargo, las lesiones durante los últimos meses lo alejaron de la carrera por la Bota de Oro.

El francés del Real Madrid se encuentra con 23 goles y 46 puntos por la pelea de la Bota de Oro. Sin embargo, está a 8 tantos de diferencia de Harry Kane que lidera la clasificación con 31 anotaciones y 62 puntos. Por ahora el inglés está ganando la carrera por el trofeo individual.

El calendario será el factor determinante para definir al monarca del gol. Mbappé dispone de nueve compromisos restantes en LaLiga; mientras Kane tiene siete partidos en Bundesliga. Ambos también tienen dos enfrentamientos claves en esta pelea y se dará en Champions League.

Clasificación por la Bota de Oro 2026:

Harry Kane - Bayern Múnich: 31 goles | 62 puntos (x2) Kylian Mbappe - Real Madrid: 23 goles | 46 puntos (x2) Erling Haaland - Manchester City: 22 goles | 44 puntos (x2) Igor Thiago - Brentford: 19 goles | 38 puntos (x2) Luis Suárez - Sporting CP: 24 goles | 36 puntos (x1.5)

Real Madrid vs Bayern Múnich: más que una eliminatoria de Champions League

El duelo por los cuartos de Final entre Real Madrid vs Bayern Múnich va a definir más que uno de los favoritos para levantar la Champions League. También definirá si Kylian Mbappé o Harry Kane tendrán más oportunidades de seguir marcando goles en la temporada.

Ambos atacantes están peleando por la Bota de Oro con solo 8 goles de diferencia. Esto sería un abismo entre cualquier otra pelea de delanteros, pero para jugadores élite, la diferencia es solo de tres encuentros a Hat-trick por partido. En esa línea, la eliminatoria es clave.

Mbappé registra 7 juegos contra el Bayern, con 3 goles y 1 asistencia. Por otra parte, Kane tiene 4 juegos contra el Madrid de 1 gol y 2 asistencias. Números que en frío o caliente no dicen nada, pero que demuestran que ya le han marcado a su próximo rival.