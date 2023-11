¿Hay solución? Esta es la opinión de Diego Simeone sobre el "Virus FIFA" (+Declaraciones)

Algo que ha dado mucho de que hablar en la actualidad, es la gran cantidad de lesiones generadas en este inicio de temporada, provocando que varios jugadores y entrenadores se estén quejando hacia la FIFA Y UEFA por el constante incremento de partidos en el calendario.

Uno de ellos, es el técnico del Atlético de Madrid, Diego Simeone, quien en rueda de prensa fue preguntado por esta problemática que se hace notar, cada vez más, en el pasar de las campañas; ante esto el argentino remarcó, "Los futbolistas son los únicos que pueden reclamar, por lo que ellos entienden que le pueden hacer bien o mal".

Asimismo, explicó que los jugadores son la clave para que se produzca un cambio en esta situación, pero que, sin embargo no es tan sencillo, "¿Solución? No. Sinceramente, no. Porque hay una necesidad de todas las partes de que la selección juegue, de que los entrenadores que participan en la selección ganen los partidos, los futbolistas quieren jugar, porque juegan a la pelota para competir, quisieran jugar siempre y estamos en un lugar nosotros, los entrenadores de los clubes, que tenemos que intentar en los entrenamientos y los partidos gestionar de la mejor manera esto, que va a seguir sucediendo y desgraciadamente no va a variar".

Por otro lado, antes de finalizar su intervención, quiso recalcar que la única forma que las máximas autoridades del fútbol se detengan es que todos los futbolistas se pronuncien, "Lo más importante en esto son los futbolistas y todo lo que ellos logren generar, seguramente, pueden escucharlos. Los demás, evidentemente, no participamos, porque los que juegan son ellos. Los únicos que pueden resolver esta situación, encontrarle algo, son los futbolistas".