Esto dijo el médico forense que atendió a la denunciante de Dani Alves (+Detalles)

Este miércoles 7 de febrero en la Audiencia Provincial de Barcelona se llevará a cabo la última sesión del juicio contra Dani Alves, quien es acusado de un delito de agresión sexual con acceso carnal.

En esta última sesión declararán el ex -defensor, el médico forense, la policía científica y cuatro peritos de la defensa.

Lo más resaltante de esta intervención, fue la declaración del médico, quien realizó los informes a la denunciante el mismo día que sucedieron los supuestos hechos, la noche del 30 de diciembre de 2022.

"No encontramos ninguna lesión, pero esto no quiere decir que sea consentido ni no consentido. Es verdad que es más común encontrar heridas cuando se producen actos no consentidos, pero no se puede descartar nada", dijo la doctora Mateu.

Además, luego habló el forense que realizó la exploración a la denunciante de Alves horas después de que ocurrieran los hechos denunciados y aseguró que es muy raro no encontrar nada cuando un paciente dice que fue un coito doloroso.

"No se aprecia una herida en la zona de la uretra. Puede ser que se produjera una irritación. La no existencia de heridas de este tipo a mi me hace pensar que el coito no fue tan traumático, según mi experiencia en casos de agresiones sexuales", dijo el doctor.