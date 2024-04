¡El sustito de Ancelotti! Florentino Pérez elige al próximo técnico del Real Madrid

Una de las más grandes virtudes de la directiva del Real Madrid es que nunca se conforman y a pesar de haber creado una plantilla increíble, siguen buscando nuevos jugadores y entrenadores que puedan convertirse en leyendas de la "Casa Blanca".

En este caso, los responsables del club están buscando varias alternativas para sustituir al técnico italiano, Carlo Ancelotti, al finalizar su contrato en el año 2026 y todo parece indicar que encontraron al indicado.

El presidente Florentino Pérez, considera que Ancelotti es la mejor opción para el banquillo blanco pero reconoce que no todo dura para siempre y ya está trabajando para convencer al estratega español, Xabi Alonso, de tomar el cargo en un futuro cercano.

Así lo confirmó el prestigioso periodista, Fabrizio Romano, en su podcast "Here We Go", donde explica que Florentino tiene una obsesión con el ex mediocampista del Liverpool, tanto cuando era jugador como ahora de entrenador, "Xabi Alonso tiene un gran seguidor en el Real Madrid: Florentino Pérez. Florentino está enamorado de Xabi desde el día 1, desde que era jugador, por su estilo, sus ideas de presente y futuro. Siempre ha sido uno de sus jugadores y personas favoritos en el club, y el sentimiento permanece. Florentino cree que Xabi lo tiene todo para ser el entrenador del Real Madrid”.

Xabi Alonso sería la guinda del pastel

Actualmente, el Bayer Leverkusen se encuentra muy agradecido con Alonso, puesto que, gracias a su dirigencia el equipo alemán está cerca de ganar su primera Bundesliga en toda su historia, además de seguir con posibilidades de levantar el triplete (Copa Alemana, Europa League y Liga Alemana). Por lo que, los aficionados se alegraron mucho tras anunciar su continuidad en la escuadra por al menos un año más.

Esta situación hace crecer la ilusión de la hinchada madridista para contar con la leyenda de la Selección Española a partir del 2025 o 2026, teniendo la oportunidad de dirigir a grandes estrellas como Vinícius Júnior, Fede Valverde, Jude Bellingham y posiblemente, Kylian Mbappé, en un equipo llamado a hacer historia.