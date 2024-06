¡Contundente! Rodrygo responde a los rumores del Manchester City (+Detalles)

Real Madrid se consagró campeón de una nueva edición de la UEFA Champions League, luego de vencer al Borussia Dortmund por dos goles a cero. Este es el título número 15 en la historia del club, siendo el máximo ganador de esta competición. Con un núcleo de jóvenes estrellas, y una de ellas se encuentra el brasileño, Rodrygo Goes.

El futbolista de 23 años es uno de los máximos referentes en el ataque del conjunto merengue, gracias a su talento a la hora de llegar al área rival. Es una de las piezas más utilizadas por el técnico Carlo Ancelotti, seguido de Vini Jr., Jude Bellingham y Toni Kroos.

Sin embargo, antes de que disputará este histórico compromiso, es uno de los temas más mencionados en los últimos días. Una de las razones se debe a sus declaraciones en una entrevista con un medio español, el cual generó dudas sobre su continuidad en el Madrid.

Asimismo, se dio a conocer que, según su criterio, Manchester City es el mejor equipo del mundo. Algo que ocasionó miles de comentarios negativos por parte de sus aficionados madridistas.

Palabras de Rodrygo sobre el Manchester City

Ante esta situación, el brasileño no dejó pasar la oportunidad hablar sobre el club inglés, luego de conquistar una nueva Champions. “Esta semana algunos medios decían sobre ofertas, clubes, intereses… No sé nada al respecto y NO me interesa”, afirmó.

Finalmente, sabe lo feliz que está actualmente con el equipo blanco y no tiene planeado moverse a ningún lado. “Aunque haya propuestas, de eso no tengo idea… Me quedo. Estoy feliz aquí. ¡¿Cómo puedo dejar el Real Madrid?!”, aclaró a los medios de comunicación.