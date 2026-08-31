Bombazo en el mercado: Jonathan David firma por el Atlético de Madrid

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Jonathan David está muy cerca de convertirse en nuevo jugador del Atlético de Madrid. El delantero canadiense alcanzó un acuerdo verbal con la Juventus para concretar una cesión inicial que incluirá una opción de compra, en una operación que permitiría al conjunto rojiblanco incorporar al atacante de 26 años para reforzar su ofensiva.

De acuerdo con la información de Fabrizio Romano, el Atlético de Madrid asumirá más del 50 % del salario de David durante su etapa en el club. La llegada del canadiense responde al interés que el conjunto español ya había mostrado por el futbolista, cuya incorporación había sido adelantada la semana pasada y que ahora se encuentra encaminada hacia una nueva experiencia en La Liga.

Jonathan David y su olfato goleador

David llegó a la Juventus el pasado verano después de convertirse en una de las grandes figuras ofensivas del Lille. Durante su etapa en el conjunto francés, entre 2020 y 2025, disputó 232 partidos, marcó 109 goles y repartió 31 asistencias. Además, mantuvo una notable regularidad goleadora en sus tres últimas temporadas, con 26, 26 y 25 tantos, respectivamente.

Sin embargo, su adaptación al fútbol italiano no terminó de ser la esperada. En su primera temporada con la Juventus, David apenas consiguió marcar ocho goles en la Serie A, una cifra muy inferior a los registros que había conseguido en Francia. Ahora, el Atlético de Madrid apuesta por recuperar la mejor versión del delantero canadiense y darle un nuevo impulso a su carrera en el fútbol español.