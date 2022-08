Este jugador le dice que NO al Barcelona

El Fútbol Club Barcelona ha sido uno de los principales protagonistas de este mercado de fichajes al anunciar incorporaciones importantes como las de Robert Lewandowski, Jules Koundé, Frank Kessie, Andreas Christensen y Raphinha Dias. Esto ha sido posible gracias a las palancas económicas activadas por la directiva culé, que permitieron la inscripción de dichos jugadores.

En las últimas semanas, el cuadro azulgrana ha realizado grandes esfuerzos para añadir a sus filas a un volante ofensivo que mejore la creación de oportunidades e impulse el ataque de los dirigidos por Xavi Hernández, siendo Bernardo Silva, mediocampista de 28 años del Manchester City, el principal objetivo de los catalanes para cubrir dicha posición.

La voluntad del jugador luso era, en un primer momento, firmar con el Barça lo más pronto posible. No obstante, para ello, el club catalán debía concretar diversas ventas o activar una quinta palanca para no incumplir las reglas del Fair Play Financiero, cosa que no fue posible ante la negativa de Memphis Depay y Frenkie De Jong a partir con rumbo a la Juventus y el Manchester United, respectivamente.

Esto hizo que la directiva presidida por Joan Laporta no haya realizado una propuesta oficial al conjunto 'citizen' por Bernardo Silva, quien declaró ante el medio catalán RAC1 que se quedaría en el Manchester City y que su decisión ya ha sido tomada.

Bernardo Silva announces that he’s not going to Barcelona: “I’m going to stay at Manchester City. I haven't received any offers”. 🚨🔵 #MCFC



“I'm staying in Manchester, here I'm happy and the decision has been made”, says via @FCBRAC1. pic.twitter.com/DIQjW6ZUAg