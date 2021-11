Alfaro cree que Venezuela saldrá a achicar espacios y a jugar al contragolpe

Fútbol Internacional

Martes 9| 9:17 pm





(EFE).- El seleccionador de Ecuador, Gustavo Alfaro, dijo creer que Venezuela saldrá a achicar espacios, a ejercer presión en la zona media e ir al contragolpe en el partido que disputarán el próximo jueves, en Quito, por la decimotercera fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar 2022.



"Venezuela va a hacer un partido, como la mayoría de los que vienen a jugar en Quito, a tratar de achicar los espacios, a salir rápido, a poner jugadores con buena técnica por las bandas y a ejercer presión en la zona media", aseguró este martes Alfaro en una rueda de prensa virtual.



El seleccionador añadió que los venezolanos cuentan en sus planes con la necesidad de Ecuador de salir a buscar el resultado, por lo que ellos saldrán a jugar en función de esa urgencia del rival.



Si se analiza lo que pasó con Venezuela en la anterior eliminatoria, en el momento que había quedado eliminado, sacó resultados importantes contra Argentina, Uruguay y Paraguay, porque ese equipo se liberó de las presiones y jugó con las obligaciones de los demás, opinó Alfaro.



Por ello, el estratega afirmó que Ecuador deberá estar atento a los tiempos y a las transiciones que, para él, "serán muy importantes en la medida que el equipo se reagrupe o pase de una situación defensiva al ataque".



Insistió en que la Tri deberá tener "mucha paciencia", sin llegar a ser cansina, y no hacer "un partido lento". "Tendrán que salir con la determinación que salimos, por ejemplo, contra Bolivia", añadió.



"Desde la primera pelota tenemos que demostrar que queremos ganar el partido y, para eso, necesitamos tener una concentración absoluta, de saber que vamos a defender en espacios amplios, con jugadores que tienen buena técnica y la buena repetición para jugar de esa manera".



Para Alfaro, que tiene a Ecuador con 17 puntos, "Venezuela se siente más cómodo reagrupándose y saliendo de contragolpe, pues en el partido que perdió contra Chile, lo perdió por desatenciones en pelotas paradas, porque Chile no encontraba la manera de poder quebrarlos".



"Sabemos que eso lo van a hacer contra nosotros, por lo que tenemos que estar preparados para jugar con intensidad desde el primer minuto hasta el final del encuentro", expresó.



Alfaro dijo estar convencido que esa propuesta de Venezuela, ocasionará un gran desgaste en su plantilla, de manera especial, de los atacantes, pero que para eso convocó a jugadores de un nivel parejo en esa posición, para poder hacer los cambios a partir del minuto 60, si es necesario.



"Tenemos que estar preparados para hacer ese desgaste importante, tanto para adelante como para atrás y eso nos va a llevar a un desgaste que, tal vez, nos pase factura en la fatiga de algunos jugadores, por lo que tenemos ese nivel parejo para los recambios", reiteró.



Alfaro aseveró que, de ahora en adelante se jugará otra eliminatoria, ya que "se empieza a jugar con la necesidad", con partidos más cerrados, más mezquinos, situaciones más puntuales, porque cada fecha que pase en adelante, "no será una fecha más que se juegue, sino una menos que queda".



"Ahí es donde se empieza a jugar con la necesidad, y le digo siempre a los jugadores, que el que juega por necesidad, pierde por obligación, por lo que para nosotros es fundamental que cuando termine esta doble fecha podamos seguir estando en el tercer puesto, porque tenemos partidos complejos como los tienen todos, partidos que toman el carácter de definitivos", apostilló Alfaro. EFE