Sergio Ramos no viaja a Sevilla con el PSG

Fútbol Internacional

Lunes 26| 11:54 am





El central español del París Saint-Germain Sergio Ramos no viajará con su equipo a la localidad portuguesa de Faro, donde este martes se medirán contra su ex club, el Sevilla, según avanza este lunes el diario L'Équipe.



Según el rotativo, el exjugador del Real Madrid prosigue con su programa específico de entrenamiento destinado a cicatrizar sus antiguas lesiones y ponerle en la mejor forma posible, tras el difícil final de temporada pasado.



El jugador se resiente de una molestia en un muslo, añade el diario en su página web.



La ausencia de Ramos se suma a la de los futbolistas que todavía están de vacaciones, como los brasileños Neymar y Marqunhos, los italianos Marco Verratti y Gianlugi Donnarumma, y los argentinos Ángel di María y Leandro Paredes.



El entrenador, Mauricio Pochettino, tampoco se llevará a los jugadores que acaban de incorporarse a los entrenamientos, como los franceses Kylian Mbappé y Presnel Kimpembe, el holandés Georginio Wijnaldum o el portugués Danilo Pereira.



Ramos todavía no ha debutado con su nuevo equipo, que disputará ante el Sevilla su quinto partido de pretemporada.

EFE