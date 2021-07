Dani Alves: "Ganar el oro es una responsabilidad enorme pero vivo para esto"

Fútbol Internacional

El futbolista brasileño Dani Alves, quien actualmente juega para el Sao Paulo F.C., declaró que aspira a ganar con su selección la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Tokio y además dejó claro que su mayor objetivo es jugar el Mundial de Catar 2022.



"Siempre he soñado con participar en los Juegos Olímpicos, representar a mi país en una competición tan importante y tan mágica es realmente increíble", declaró Alves en una entrevista publicada por el portal web de la FIFA este viernes.



El defensor, que hasta el momento es el jugador con más títulos en la historia del fútbol entre clubes y selecciones con 43, manifestó que espera aumentar esta cifra en lo que resta de su carrera. "Espero poder alcanzar los 50 títulos antes de retirarme, y espero que esa cifra incluya el Mundial", señaló.



Junto a Diego Carlos, defensa del Sevilla y Aserbar Melo dos Santos, portero del Athletico Paranaense, el ex PSG que tendrá su primera participación en estas justas completa el cupo de tres jugadores por encima de la categoría sub24 que tendrá el seleccionador de Brasil, André Jardine.



A sus 38 años, Dani Alves, admitió que su estancia de ocho temporadas en el F.C. Barcelona, donde consiguió seis Ligas y tres Ligas de Campeones, fue incomparable. "Creo que jugué en el mejor equipo en la historia del fútbol. Nunca he visto un equipo tan mágico que estuviese tan bien sincronizado", añadió.



Sobre Lionel Messi y Neymar, con quienes compartió en el club blaugrana, afirmó que el primero "es el mejor jugador de la historia" y este último es el mejor del mundo en la actualidad.

EFE