Emerson dice que quiere disputar Juegos Olímpicos y Copa América

El lateral Emerson, que jugó la última temporada con el Real Betis español y puede iniciar la próxima con el Barcelona, afirmó en una rueda de prensa desde la concentración de la selección brasileña que aspira a disputar tanto los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 como la Copa América.



Emerson, de 22 años y que inicialmente había sido convocado para los dos últimos partidos amistosos de la selección olímpica de Brasil ante de ir a Tokio, fue llamado para sustituir al lesionado Daniel Alves (Sao Paulo) en los próximos dos partidos de Brasil por las eliminatorias del Mundial de Catar 2022, con Ecuador y Paraguay.



El lateral derecho no escondió su satisfacción por poder estar en la selección absoluta y de tener una oportunidad para mostrar su trabajo y ser convocado para la Copa América, que se disputará en junio y julio en Argentina, pero tampoco su deseo de ir igualmente a Tokio.



"Todos sabemos que estar en la selección brasileña (absoluta) es el gran deseo de todos y es muy gratificante. Pero dicen que los Juegos Olímpicos y ganar una medalla olímpica también es un deseo de todo futbolista y yo quiero sentir ese gusto", aseguró el exjugador del Atlético Mineiro en la rueda de prensa que concedió desde la Granja Comary, el centro de entrenamiento de Brasil.



"Estoy en la principal; estoy muy contento y espero seguir aquí, pero me gustaría participar en las dos competiciones", dijo.



"Es muy importante estar en la selección. Fui convocado para la olímpica y por la lesión de Dani Alves me llamaron a la principal. Estoy aquí para hacer mi trabajo y sé lo importante que es estar aquí y tener la oportunidad de mostrar mi trabajo", afirmó.



Emerson admitió que sabe que el seleccionador brasileño, Adenor Leonardo Bacchi "Tite", está buscando desde hace mucho tiempo un sustituto a la altura del ya veterano Daniel Alves en la lateral derecha de la Canarinha y dijo que él tiene capacidad de quedarse con ese cupo.



Negó, sin embargo, que existan pocos laterales derechos brasileños con nivel de selección.



"Sabemos que Tite busca una opción y dicen que no hay sustituto para Daniel Alves, pero lo dicen sin conocimiento. Disputé las dos últimas temporadas con el Betis y pude destacar en la Liga española. Fui uno de los jugadores más destacados del equipo", dijo al presentar su candidatura.



"Dicen que en Brasil no hay laterales derechos, pero sí los hay y están llegando. Son más jóvenes y pueden llegar a la selección", afirmó.



Agregó que evolucionó mucho en el Betis y en el fútbol europeo, que calificó como muy competitivo, por lo que se siente preparado para estar en la selección brasileña.



Se definió como un jugador muy versátil, que puede jugar tanto en la lateral como un poco más avanzado como ala o incluso como zaguero, lo que agradeció al técnico de la selección olímpica brasileña, André Jardine, que fue el primero en mostrarle su capacidad para asumir otras posiciones y lo incentivó.



La selección brasileña jugará ante Ecuador, el 4 de junio en Porto Alegre, y con Paraguay, cuatro días después en Asunción.



Brasil es el líder en las eliminatorias sudamericanas con victorias en los cuatro partidos que ha disputado.

