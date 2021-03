Gerardo Martino ve positiva la posible unión del fútbol mexicano con la MLS

Fútbol Internacional

Viernes 26| 8:26 pm





El seleccionador de México, el argentino Gerardo Martino, dijo este viernes que ve positiva la posible unión del fútbol mexicano con la MLS estadounidense ya que incrementaría el nivel de competencia en ambos certámenes.



"Parece ser una idea interesante, se podría armar una liga más competitiva. En la MLS hay equipos importantes, fuertes que aún al día de hoy siguen creciendo y en México hay instituciones muy poderosas, se podría crear una liga muy fuerte y atractiva para traer futbolistas de buen nivel", explicó en rueda de prensa.



Desde hace algunos meses trascendió que los directivos mexicanos han trabajado con los estadounidenses para unir ambos campeonatos e incluso Gianni Infantino, presidente de la FIFA, realizó comentarios positivos sobre una posible Liga Norteamericana.



Martino y México enfrentarán el sábado en un partido amistoso a Gales en Cardiff, en el primero de dos duelos que encarará el 'Tri' en la Fecha FIFA de marzo, el otro partido será el martes ante Costa Rica.



"Lo que espero del partido ante Gales es tener una actuación acorde a lo que queremos, ver cómo está el funcionamiento del equipo después tres o cuatro hace meses que no nos juntamos y con la expectativa de hacer un buen partido y ganarlo", señaló el técnico argentino.



Martino descartó para el partido ante Gales a los delanteros Alan Pulido y Henry Martín, por lo que tendrá que habilitar al extremo Hirving Lozano como centro delantero.



"Pulido y Martín están con diferentes inconvenientes físicos y no están considerados para el partido de mañana. No haremos un cambio de sistema, lo que trataremos de hacer es acomodar al equipo a las características de juego que pueda tener Hirving en esa posición de centro delantero", añadió.



El argentino afirmó ver bien a Raúl Jiménez, quien se concentró con México en Cardiff, para seguir rehabilitándose de la fractura en el cráneo que sufrió en noviembre pasado con su equipo, el Wolverhampton inglés.



"Raúl entrena con normalidad, salvo en las actividades con contacto que no puede realizar. Su evolución se siente bien, físicamente está bien, solo resta ver en qué momento su club decide ponerlo en campo cuando tenga el alta médica. En los siguientes 60 días se definirá si podremos contar con él en las competencias de mitad de año", finalizó. EFE