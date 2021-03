Ministerio de salud colombiano no ve con buenos ojos visita de selección brasileña

Fútbol Internacional

Bogotá. El ministro de Salud de Colombia, Fernando Ruiz, se declaró este viernes contrario a permitir el ingreso de la selección brasileña de fútbol para jugar contra Colombia en la quinta fecha de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar por la pandemia de la covid-19.



"Vería muy difícil la apertura de cualquier vuelo desde Brasil, no tendría cómo justificar la apertura de un vuelo chárter frente a otras poblaciones, no tendría presentación", dijo Ruiz al hacer un balance del bloqueo en el cinturón amazónico, decisión que se tomó para evitar una llegada masiva de la cepa brasileña hacia el centro del país.



La selección colombiana debe recibir a la de Brasil en Barranquilla el 26 de marzo y luego debe viajar a Asunción para enfrentar el día 30 a la de Paraguay.



El ministro de Salud recordó que los más recientes estudios sobre la cepa brasileña apuntan que es cinco veces más contagiosa y, teniendo todavía una base importante de población susceptible en las ciudades de Colombia, es un riesgo abrir vuelos desde y hacia Brasil.



"Cerrar esa puerta -la de vuelos comerciales- y hacer todo este esfuerzo. Abrir esa posibilidad -vuelo chárter- es un tema que sería muy preocupante", explicó Ruiz.



Además, manifestó que no tendría cómo justificar la apertura de un vuelo chárter para que llegue dicha selección de fútbol, mientras que hay otro tipo de vuelos, incluso de carácter humanitario, que tienen bloqueo para llegar a Colombia.



La pandemia deja en Colombia 2.266.211 casos positivos, en tanto que 60.189 han muerto por causa del coronavirus.



El mes pasado el Ministerio de Salud no autorizó por la pandemia del coronavirus el ingreso a Colombia de la selección brasileña de baloncesto a la tercera ventana de la clasificación para la Americup, que se disputó en Cali.



Sobre la jornada de eliminatorias suramericanas al Mundial Catar 2022 el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y el Consejo de la Conmebol buscarán este sábado, en una reunión virtual, una salida a la negativa de clubes europeos de ceder a sus jugadores en marzo para dos fechas.



Los equipos europeos, en especial los del fútbol inglés y alemán, se han manifestado en contra de la liberación de los seleccionados sudamericanos ante los riesgos de contagios y porque a su vuelta deberán someterse a una cuarentena de diez días.



La doble jornada de las eliminatorias sudamericanas se han programado originalmente para el 25 de marzo con los partidos Bolivia-Perú, Venezuela-Ecuador y Chile-Paraguay.



El día 26 cerrarán esa fecha los encuentros entre Colombia-Brasil y Argentina-Uruguay.



La sexta jornada se cumpliría en su totalidad el 30 de marzo con los siguientes encuentros: Ecuador-Chile, Uruguay-Bolivia, Paraguay-Colombia, Perú-Venezuela y Brasil-Argentina.



Luego de cuatro jornadas, Brasil es el líder con 12 puntos seguido de Argentina con 10, Ecuador con 9, Paraguay y Uruguay con 6, Chile y Colombia con 4, Venezuela con 3 y Bolivia con uno. / EFE