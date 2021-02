Javier Aguirre cree que en México el equipo que corre más es el que gana

Fútbol Internacional

Sábado 27| 5:18 pm





Monterrey (México). Javier Aguirre, entrenador de los Rayados de Monterrey, aseguró este sábado que en el fútbol mexicano el equipo que corre más en la cancha es el que gana, por lo una de sus prioridades es trabajar el tema físico con sus dirigidos.



"Una de las características del torneo mexicano es la igualdad, todos corren mucho, pelean mucho, no nos queremos quedar atrás. Hay calidad e individualidades en mi equipo, tenemos una plantilla vasta, pero si no corremos, por muy buenos que sean los jugadores, el que corra más te puede ganar hoy en día", explicó.



Desde su llegada al Monterrey en diciembre pasado, el cuerpo técnico de Aguirre realiza de forma periódica test físicos a los elementos de Rayados, ya que considera que si no están bien en ese aspecto, no podrán hacer valer su condición de ser la plantilla más cara de la Liga Mx.



"El protocolo que seguimos en función a los test físicos lo aprendí en Europa, lo manejamos allá, pero es algo que ya se hacía acá, lo único que hicimos fue empatar ideas, sentarnos, ver lo que se ha hecho en el club y nosotros aportamos, no podemos dejar al azar el tema físico", añadió el estratega de 62 años.



El exentrenador del Atlético de Madrid afirmó que los test físicos los nutre con la data que generan sus futbolistas cada entrenamiento y partido, al cada uno llevar dispositivos electrónicos que miden aspectos como la distancia recorrida y su velocidad.



"Es importante apoyarse de los datos, es algo que utilizo desde hace más de 15 años, son herramientas que te ayudan. Cuando inicié a dirigir en los años 70, nos guiábamos por intuiciones para elegir el once ideal, hoy tenemos tanta información para tomar decisiones que eso ya es el pasado", comentó.



A pesar de que le da mucha importancia a las estadísticas, Aguirre dijo que en el día a día la data se complementa con sus impulsos e intuiciones, además de la opinión de sus auxiliares para elegir a sus futbolistas en el Monterrey.



Los Rayados se ubican en la séptima posición del Clausura 2021 y recibirán este domingo al Tijuana en la octava jornada.



"Debemos mejorar en la contundencia, necesitamos más de 40 llegadas al área para un gol, eso nos tiene ocupados todos los días practicando la definición. Estaría más preocupado si no llegáramos tanto al área, por aspectos de técnica o toma de decisiones no se ha dado, pero confío en mis jugadores", finalizó. EFE