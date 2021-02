El CSKA luchará por la liga rusa con el fichaje de Rondón, según Onopko

Fútbol Internacional

Lunes 15| 1:35 pm





El CSKA Moscú luchará por el título de liga en Rusia con el fichaje del delantero venezolano Salomón Rondón, según comentó este lunes Víctor Onopko, extécnico del equipo ruso.



"En todo los campeonatos en los que militó logró buenas estadísticas. Marcó en todas partes. Sigue siendo convocado por la selección nacional. Es un buen futbolista", comentó Onopko al diario "Sport Express".



Onopko, que dejó recientemente la disciplina del club del Ejército ruso, aseguró que, si se analizan fríamente los números, Rondón "ayudará al CSKA a luchar por el título".



En cuanto al hecho de que el venezolano vistiera la camiseta del Zenit (2014-15), enemigo acérrimo del club del Ejército ruso, Onopko no consideró que eso vaya a ser un problema.



"Si hay una reacción negativa por parte de los hinchas, esto no debe poner nervioso a Rondón. Es fútbol. Le hicieron una oferta y aceptó. Él ya ha escrito que jugar con la camiseta del CSKA es un gran honor y un nuevo desafío", dijo.



Onopko, que jugó casi toda su carrera en el Spartak Moscú y el Oviedo español, llamó a los aficionados del CSKA a ayudar al delantero a adaptarse lo antes posible a la capital rusa.



El CSKA, que no gana el título desde 2016, es ahora mismo segundo clasificado en la liga rusa con cuatro puntos menos que el líder, el Zenit.



El campeonato ruso se reanudará a finales de febrero después de más de dos meses de pausa invernal. El CSKA volverá a la competición en el estadio del Lokomotiv Moscú.



Rondón, de 31 años y que también militó en el Rubín Kazán (2012-14), jugará cedido hasta el final de la temporada en el CSKA, al que llega procedente del Dalian chino, en el que tuvo un gran rendimiento a las órdenes del español Rafa Benítez.



A lo largo de su carrera, jugó en equipos de la liga española (Málaga y Las Palmas), rusa, china e inglesa (West Bromwich y Newcastle). EFE