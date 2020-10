Deyna Castellanos: Estoy en mi mejor momento y eso se refleja

Fútbol Internacional

Estoy contenta donde estoy"

Juan Salvador Muñoz | @juansa11baloncesto

Deyna Castellanos es la referencia del fútbol femenino venezolano.

La delantera pertence al Atlético de Madrid en España y habló, a través de videoconferencia con el periodista Guillermo Arcay, del programa Se Habla Deporte y la entrevista fue transmitida este viernes 23 de octubre.

"Me dedico de lleno a mi profesión de futbolista. Soy atleta profesional, me cuido la alimentación y duermo bien, soy más disciplinada y profesional, me siento en mi mejor momento y se refleja en mi rendimiento", sostuvo la nativa del estado Aragua al preguntársele cuál es la clave de madurar en la liga española.

"Estoy en un estado físico que no he estado antes. Me ha ayudado en el inicio de la liga. Pienso ser un ejemplo para generaciones futuras, abrir y facilitar un camino para las futbolistas que vienen en camino, porque nosotras también somos profesionales. Poco a poco el fútbol femenino va creciendo y siendo respetado", esgrimió al evaluar la trascendencia que marca con su carrera.

Finalmente, evaluó lo que significó marcar su primer tanto con el elenco colchonero: "fue un fin de semana perfecto, con 3 puntos y gol. Hemos vuelto desdepués de la pausa por la pandemia (por Covid-19). Marcar goles con la Vinotinto es genial no se compara con nada, pero anotar con el Atlético de Madrid está en mi top. Estoy contenta donde estoy".