¡Victoria judicial del Real Madrid! El Supremo tumba a La Liga

El Real Madrid ha sido uno de los clubes que ha más movimientos ha realizado mientras se desarrolla el Mundial 2026 de Norteamérica. La Casa Blanca informó mediante un comunicado oficial que el Tribunal Supremo ha confirmado de manera definitiva la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de La Liga que impidieron la participación del club en varias reuniones del Órgano de Control encargado de supervisar la gestión de los derechos audiovisuales durante el año 2022.
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Según la entidad madridista, esta nueva resolución pone fin a los distintos recursos e intentos de la competición española por revertir unas decisiones que, de acuerdo con los tribunales, fueron contrarias a derecho. El club considera que el fallo refuerza la validez de los argumentos que ha defendido desde el inicio del proceso judicial y respalda su postura en relación con la gobernanza de la competición.
Para el Real Madrid, la decisión del Tribunal Supremo supone una confirmación definitiva de que su exclusión de aquellas reuniones no estaba justificada legalmente. Además, entiende que el pronunciamiento cierra de forma definitiva una disputa institucional que se ha prolongado durante varios años y que estaba relacionada con la gestión y el control de los derechos audiovisuales del fútbol profesional español.
Comunicado oficial del Real Madrid
El Real Madrid C. F. comunica que el Tribunal Supremo ha confirmado definitivamente la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de LaLiga que impidieron la participación de nuestro club en diversas reuniones del Órgano de Control de la gestión de los derechos audiovisuales de LaLiga celebradas durante el año 2022.
La Sala Primera del Tribunal Supremo desestimó el pasado 10 de abril de 2026 el recurso de casación interpuesto por LaLiga y confirmó las resoluciones judiciales que declararon que dichas decisiones vulneraron los derechos de participación del Real Madrid y fueron adoptadas sin seguir el procedimiento legalmente exigible.
Lejos de aceptar este pronunciamiento, LaLiga promovió posteriormente un incidente de nulidad con el objetivo de cuestionar una sentencia ya firme en sus fundamentos. El Tribunal Supremo ha acordado inadmitir dicho incidente y ha rechazado de forma expresa que este mecanismo pueda utilizarse para reabrir un debate jurídico ya resuelto por los tribunales.
Esta nueva resolución confirma definitivamente la corrección de la posición mantenida por el Real Madrid C. F. durante todo este procedimiento y pone fin a los sucesivos intentos de LaLiga de impugnar unas decisiones que han sido declaradas contrarias a Derecho.
El Real Madrid C. F. expresa su satisfacción por esta resolución judicial, que reafirma los principios de legalidad, seguridad jurídica y respeto a los derechos de los clubes que integran las instituciones del fútbol profesional", finaliza el comunicado.