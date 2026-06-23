¡Victoria judicial del Real Madrid! El Supremo tumba a La Liga

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El Real Madrid ha sido uno de los clubes que ha más movimientos ha realizado mientras se desarrolla el Mundial 2026 de Norteamérica. La Casa Blanca informó mediante un comunicado oficial que el Tribunal Supremo ha confirmado de manera definitiva la nulidad de las decisiones adoptadas por el presidente de La Liga que impidieron la participación del club en varias reuniones del Órgano de Control encargado de supervisar la gestión de los derechos audiovisuales durante el año 2022.

Según la entidad madridista, esta nueva resolución pone fin a los distintos recursos e intentos de la competición española por revertir unas decisiones que, de acuerdo con los tribunales, fueron contrarias a derecho. El club considera que el fallo refuerza la validez de los argumentos que ha defendido desde el inicio del proceso judicial y respalda su postura en relación con la gobernanza de la competición.

Para el Real Madrid, la decisión del Tribunal Supremo supone una confirmación definitiva de que su exclusión de aquellas reuniones no estaba justificada legalmente. Además, entiende que el pronunciamiento cierra de forma definitiva una disputa institucional que se ha prolongado durante varios años y que estaba relacionada con la gestión y el control de los derechos audiovisuales del fútbol profesional español.

Comunicado oficial del Real Madrid