LaLiga: Conflicto total entre Atlético de Madrid y Barcelona por Julián Álvarez

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El futuro de Julián Álvarez ha provocado una ruptura institucional de máxima gravedad. Tras las recientes declaraciones del delantero argentino al finalizar el partido entre Argentina y Austria, donde manifestó públicamente su deseo de abandonar el club, el Atlético de Madrid ha respondido con una contundencia inusual.

El jugador, que tiene contrato vigente hasta 2030, ha puesto a la directiva rojiblanca en una encrucijada, pero la respuesta desde las oficinas del Metropolitano es cerrada: no habrá negociación.

La postura inamovible del club rojiblanco

La postura oficial, aunque transmitida de manera extraoficial, no deja lugar a interpretaciones. El Atlético de Madrid ha sido tajante al señalar que las posibilidades de una venta al FC Barcelona son inexistentes. La directiva ha enviado un mensaje claro al mercado: o el club azulgrana abona íntegramente la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros, o no se producirá ninguna operación. Para los dirigentes colchoneros, cualquier intento de rebaja o negociación por el atacante argentino está descartado, cerrando la puerta a un traspaso que consideran inaceptable bajo las condiciones actuales.

Denuncia ante la justicia deportiva por malas prácticas

La tensión ha escalado hasta el punto de que el Atlético de Madrid ha confirmado que llevará al Barcelona ante los organismos de justicia deportiva de la FIFA. La acusación se centra en las presuntas maniobras de la entidad catalana para intentar captar a un futbolista que tiene un vínculo contractual de larga duración con el club madrileño.

Desde la entidad rojiblanca han recordado episodios del pasado, señalando específicamente el caso de Antoine Griezmann, cuando el Barcelona intentó contactar con el entorno del jugador mientras el Atlético disputaba eliminatorias cruciales de Champions League. Según fuentes internas, el comportamiento del club azulgrana sigue patrones de deslealtad que no tolerarán.

Un precedente que no se volverá a repetir

El club madrileño no ha ocultado su malestar, calificando abiertamente al Barcelona como un club que utiliza tácticas desleales para presionar a jugadores con contrato. Tras lo ocurrido en el denominado Caso Negreira y la gestión de otros intereses en el mercado, el Atlético de Madrid ha decidido marcar una línea roja. La directiva sostiene que, a diferencia de otros clubes, ellos no permitirán que el Barcelona actúe fuera de los marcos establecidos y se defenderán con todos los recursos legales a su alcance para proteger sus intereses y la estabilidad de su plantilla.