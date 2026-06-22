El Manchester United asegura los terrenos para su nuevo estadio

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En medio de una etapa de reconstrucción que busca devolver al club a la cima del fútbol inglés, el Manchester United ha dado un paso estratégico fundamental para asegurar su legado.

La directiva de los "Diablos Rojos" ha confirmado oficialmente la adquisición de la mayor parte de los terrenos necesarios para la construcción de su nuevo y ambicioso proyecto: un estadio con capacidad para 100.000 espectadores.

Aunque la institución atraviesa una crisis de resultados que ha prolongado su búsqueda por recuperar el protagonismo en la Premier League, esta noticia reafirma la postura del club como una de las instituciones más emblemáticas y poderosas del fútbol europeo.

La iniciativa no solo se limita a la edificación de una nueva casa, sino que forma parte de un plan integral diseñado para transformar el área circundante a Old Trafford, consolidando un polo deportivo y de desarrollo de alcance internacional.

¿De qué trata este nuevo proyecto?

El proyecto, que promete elevar los estándares de infraestructura deportiva a nivel global, ha sido diseñado bajo una premisa de respeto a la historia del club. La directiva ha hecho especial énfasis en que este nuevo recinto busca potenciar el valor de la marca sin desvincularse de sus raíces.

"Al construir tan cerca de Old Trafford, preservaremos el patrimonio y las tradiciones que nuestros aficionados valoran", afirmó Collette Roche, responsable de la iniciativa.

"Era fundamental adquirir el terreno adecuado para nuestro nuevo estadio, y el que hemos comprado nos ofrece el escenario perfecto para construir un recinto de talla mundial que honre nuestro pasado y esté preparado para el futuro", confesó.

Con este avance en la adquisición de terrenos, el Manchester United proyecta un futuro donde la modernidad y la tradición converjan, ofreciendo a su vasta afición global un escenario a la altura de su historia.