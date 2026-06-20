Mundial 2026: Leyenda del Manchester United crítica el MVP de Vinícius Jr

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La segunda jornada de la fase de grupos del Mundial 2026 dejó una polémica que trasciende el terreno de juego. Luego de la victoria de Brasil frente a Haití, el nombramiento de Vinícius Jr. como el MVP ha generado un intenso debate entre aficionados y expertos.

Entre las voces críticas destaca la de la leyenda del Manchester United, Paul Scholes, quien ha cuestionado abiertamente los criterios de la organización.

Aunque el delantero del Real Madrid fue pieza clave en el esquema brasileño con una actuación desequilibrante y constante, Scholes considera que el reconocimiento debió recaer indiscutiblemente en Matheus Cunha, autor de un doblete decisivo que sentenció el encuentro.

La postura de Scholes

En declaraciones posteriores al encuentro, el exmediocampista inglés no ocultó su frustración ante lo que calificó como una decisión incomprensible: "Honestamente, no entiendo el MVP a Vinícius, no lo entiendo en absoluto. ¿Un jugador anota dos goles y, de alguna manera, se va sin el premio? Eso no tiene absolutamente ningún sentido", afirmó.

"No me malinterpretes, Vinícius estuvo muy bien esta noche. Fue peligroso, animado y causó problemas. Nadie lo niega. Pero los partidos de fútbol se deciden por momentos, y los momentos más grandes de esta noche pertenecieron a Matheus Cunha", explicó.

La crítica de Scholes fue más allá del desempeño individual, apuntando hacia una tendencia que, según él, afecta la integridad de los premios individuales en el fútbol de élite.

"A veces siento que ciertos jugadores ganan premios por su nombre, reputación o popularidad en lugar de lo que realmente sucedió en el campo durante noventa minutos. Si este mismo rendimiento viniera de un jugador menos famoso, no creo que estuviéramos teniendo este debate", concluyó.