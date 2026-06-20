El millonario botín que se disputarán los cuatro mejores del Mundial 2026

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La expansión a 48 selecciones no solo cambiará el formato competitivo del Mundial 2026, sino que también romperá todos los récords financieros de la FIFA. Con una bolsa total de premios sin precedentes que alcanza los 871 millones de dólares, llegar a las instancias finales del torneo norteamericano tendrá un valor histórico para las federaciones locales.

El codiciado podio y el cuarto puesto de la Copa del Mundo se repartirán el botín de la siguiente manera:

Campeón: $50 millones de dólares.

Subcampeón: $33 millones de dólares.

Tercer lugar: $29 millones de dólares.

Cuarto lugar: $27 millones de dólares.

¿Qué tanto cambiaron los premios respecto a ediciones anteriores?



El salto económico para esta edición marca una evolución agresiva en la historia de los mundiales. Si miramos hacia atrás, el crecimiento del premio para el campeón ha sido exponencial:

El récord de Catar 2022: La última Copa del Mundo entregó $42 millones a la Argentina de Lionel Messi. El ganador de 2026 se embolsará un 19% más (8 millones de dólares de diferencia), fijando una nueva cumbre financiera.

La comparación con Rusia 2018 y Brasil 2014: En Rusia, Francia se llevó $38 millones, mientras que en Brasil, Alemania percibió $35 millones. En poco más de una década, el premio para el monarca del fútbol creció en 15 millones de dólares.

El contraste histórico: Para dimensionar la evolución, los 50 millones que ganará el campeón de 2026 triplican holgadamente los $12.4 millones que se llevó Italia tras ganar el Mundial de Alemania 2006.