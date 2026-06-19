Mundial 2026: Estados Unidos garantizó su pase a la siguiente ronda

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La selección de Estados Unidos se convirtió en el segundo equipo clasificado a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por el argentino Mauricio Pochettino selló su boleto de forma matemática tras encadenar dos victorias consecutivas en la fase de grupos, consolidándose como uno de los planteles más sólidos en el inicio del certamen.

El combinado norteamericano resolvió sus primeros compromisos con solvencia futbolística. En su debut superó con claridad a Paraguay, mientras que en la segunda jornada derrotó sin mayores contratiempos a Australia. Estos resultados le permiten acumular seis puntos de seis posibles en el torneo, un rendimiento ideal que desata la ilusión entre sus aficionados.

Las estadísticas de Estados Unidos reflejan el equilibrio colectivo mostrado en el terreno de juego. En los dos partidos disputados, el equipo sumó seis goles a favor y solo permitió una anotación en contra. Este balance ofensivo y defensivo lo posiciona provisionalmente como el seleccionado con el rendimiento más compacto en lo que va de la cita mundialista.

Mauricio Pochettino logró plasmar una idea de juego vertical que optimiza las condiciones físicas y técnicas de sus futbolistas. La contundencia en el área rival y la solidez en la línea defensiva fueron las claves operativas para asegurar la clasificación con una jornada de anticipación en el calendario de la fase de grupos.

El objetivo del cuerpo técnico y del plantel va más allá de superar la primera instancia. Históricamente, el fútbol de este país busca un resultado que marque un precedente en el ámbito internacional. Con la clasificación en el bolsillo, el cuerpo técnico podrá dosificar las cargas físicas de los jugadores titulares de cara a los partidos de eliminación directa.