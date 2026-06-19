Entre risas y críticas: Lula cuestiona la convocatoria de un Neymar

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El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, acaparó la atención mediática con sus agudos comentarios sobre la selección nacional. Durante un acto oficial en Belo Horizonte, el mandatario aprovechó para bromear sobre la polémica inclusión de Neymar en la convocatoria.

Lula no dudó en ironizar sobre el estado físico del actual delantero del Santos de cara a la Copa del Mundo 2026. Calificó al astro brasileño como el primer futbolista "trabajador a distancia" en ser seleccionado para un torneo de esta magnitud.

"Neymar ni siquiera está jugando. Es la primera convocatoria del mundo por decisión del gobierno", expresó el líder izquierdista.

Estas declaraciones surgieron como respuesta a un niño que soñaba con ver brillar al jugador durante la justa mundialista. El mandatario confesó, entre risas, que la ocurrencia del "futbolista que trabaja desde casa" la tomó de un mensaje en internet.

Inteligencia artificial y un guiño a Messi

Haciendo gala de su conocido fanatismo por el fútbol, el presidente brasileño llevó sus bromas un paso más allá. Aseguró que, a este ritmo, algún día crearán "un equipo con inteligencia artificial en el que incluiremos a once Pelés".

El tono irónico de Lula no se limitó únicamente a la situación de Neymar dentro del combinado nacional. Tras el amargo empate de Brasil y la brillante actuación de Lionel Messi con Argentina, el mandatario lanzó otro dardo jocoso.

Al ser consultado por la prensa sobre su pronóstico para el duelo frente a Haití, sorprendió con su respuesta. "Estaba pensando en fichar a Messi para que juegue con Brasil", comentó, evidenciando su exigencia hacia el nivel mostrado por su selección.

La prolongada recuperación del astro

Detrás del tono jocoso del presidente, existe una preocupación real por el estado físico del exjugador del Barcelona y PSG. Neymar fue convocado por el técnico Carlo Ancelotti a pesar de arrastrar múltiples molestias durante los últimos meses.

El atacante de 34 años se lesionó a mediados de mayo, justo un día antes de revelarse la lista oficial. Su inactividad con la selección mayor se remonta a octubre de 2023, tras sufrir una grave rotura de ligamentos ante Uruguay.

La presión recae ahora sobre el cuerpo técnico de Ancelotti, a quien Lula ya le había pedido jugar con "corazón" y "garra".

Precaución extrema en Norteamérica

Ante este delicado panorama físico, la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) ha optado por la máxima precaución en suelo estadounidense. Neymar se perdió el debut ante Marruecos y tampoco viajó a Filadelfia para el compromiso de la fase de grupos.

La estrella brasileña permanece concentrada en Nueva Jersey bajo un estricto régimen, aislado de las exigencias competitivas. El objetivo de la federación es optimizar la fase final de su recuperación antes de arriesgarlo en los próximos escenarios del torneo.