Mundial 2026: Estos son los primeros clasificados a dieciesavos de final

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La fase de grupos del Mundial 2026 ha comenzado a definir a sus primeros protagonistas. Tras una jornada de alta intensidad, Estados Unidos se une a México como las primeras clasificadas a la ronda de dieciseisavos de final, demostrando su jerarquía en este inicio del torneo.

En un encuentro disputado en el Lumen Field, la selección americana selló su boleto tras imponerse por 2-0 ante Australia. A pesar de la importante baja de última hora de su capitán Christian Pulisic, el equipo dirigido por Mauricio Pochettino logró ejecutar un plan de juego sólido y eficaz.

Con esta victoria, el conjunto estadounidense confirma su buen momento y se posiciona como uno de los candidatos fuertes a avanzar con paso firme en la competición.

México, con paso firme

Por su parte, la Selección Mexicana también cumplió con los deberes en su respectivo compromiso, logrando asegurar su cupo tras una victoria por la mínima (1-0) frente a Corea del Sur.

El combinado azteca, apoyado por su masiva afición, supo gestionar los tiempos del partido y mantener su portería en cero, un factor que ha sido clave para garantizar su presencia entre las mejores selecciones del torneo de manera matemática.

Con México y Estados Unidos ya instalados en la siguiente instancia, la atención del mundo del fútbol se traslada ahora al resto de los encuentros de la segunda jornada de la fase de grupos.

Varios combinados nacionales buscarán imitar a los norteamericanos, intentando sellar su clasificación esta semana para llegar a la tercera y última fecha con la tranquilidad de haber cumplido los objetivos primarios.