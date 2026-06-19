Mundial 2026: Estados Unidos pierde a su figura para enfrentar a Australia

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Estados Unidos afrontará su duelo clave frente a Australia esta tarde en el Estadio Seattle con una ausencia de peso. El capitán y figura del equipo, Christian Pulisic, ha quedado oficialmente descartado de la convocatoria para este encuentro del Mundial 2026 debido a una lesión en la pantorrilla izquierda.

La noticia, confirmada por el director técnico Mauricio Pochettino, pone fin a días de incertidumbre sobre el estado físico del atacante.

Pulisic, quien venía arrastrando molestias desde el debut victorioso ante Paraguay (4-1), donde fue sustituido en el entretiempo tras recibir un golpe en la misma zona, no logró recuperarse a tiempo a pesar de haber realizado sesiones de entrenamiento diferenciado durante la semana.

Problema de última hora para Estados Unidos

La ausencia de Christian Pulisic representa un reto táctico importante para el conjunto estadounidense. Tras un estreno arrollador donde el delantero fue protagonista directo en la generación de peligro y asistencias, el cuerpo técnico deberá ajustar su esquema ofensivo para un partido que podría dejar al equipo con un pie en la siguiente ronda.

Si bien el equipo ha mostrado confianza en la profundidad de su plantilla, la baja de su referente ofensivo añade un grado de dificultad ante una Australia que también busca consolidar su posición en el Grupo D.

El cuerpo médico mantendrá un seguimiento constante sobre la evolución de Pulisic, con la esperanza de que pueda reintegrarse a la dinámica grupal en los próximos compromisos del torneo.