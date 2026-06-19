Mundial 2026: ¡Igualan a Messi! Así queda la tabla de goleadores

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La emoción en el Mundial 2026 no se detiene. Tras la disputa de los primeros encuentros correspondientes a la segunda jornada de la fase de grupos, la tabla de goleadores ha sufrido modificaciones significativas, consolidando un duelo de alto impacto en la lucha por el "pichichi" del torneo.

La gran novedad de la jornada llega de la mano del delantero canadiense Jonathan David. Con un espectacular hat-trick frente a la selección de Qatar, ha demostrado su olfato goleador y ha logrado escalar posiciones hasta alcanzar la cima de la tabla.

Ahora, el atacante comparte el primer lugar con Lionel Messi, quien inauguró su cuenta anotadora con un triplete ante Argelia en el estreno del campeonato.

Nuevos nombres se suman a la persecución

La parte alta de la clasificación se ha vuelto más competitiva tras las actuaciones de varios delanteros que han aprovechado sus oportunidades en esta segunda fecha. Con un total de dos tantos, se han sumado al grupo de perseguidores inmediatos.

Cyle Larin (Canadá)

Johan Manzambi (Suiza)

Estos futbolistas se unen al selecto grupo que ya contaba con dos anotaciones desde la primera fecha, entre los que destacan figuras de la talla de Kylian Mbappé, Harry Kane, Erling Haaland y Kai Havertz, quienes buscarán ampliar su cuenta goleadora en sus próximos compromisos.

La segunda jornada de la fase de grupos está confirmando una tendencia de alta eficacia ofensiva. Con los equipos más asentados en el torneo y la necesidad de puntos aumentando conforme se acerca la definición de los grupos, la exigencia para las defensas será máxima.