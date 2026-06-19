¿Boicot a Cristiano Ronaldo? La guerra civil que sacude el vestuario portugués

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Tras la sorpresiva paridad entre Portugal y República Democrática del Congo, Cristiano Ronaldo fue uno de los más mencionados por su pobre presentación en su inicio de la Copa del Mundo en Norteamérica. Sin embargo, aficionados también le dieron el espaldarazo de no apoyo por parte de sus compañeros.

La decisión del seleccionador luso de mantener durante los 90 minutos al histórico delantero ha dividido a la afición y a los analistas, entre quienes consideran que su protagonismo debe reducirse y quienes defienden el respeto hacia el máximo referente en la historia del fútbol portugués.

La polémica ha trascendido el terreno de juego y se ha trasladado a las redes sociales. Varios integrantes de la selección, entre ellos Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves y Pedro Neto, han recibido numerosos mensajes de aficionados que los acusan de no respaldar suficientemente a Ronaldo. Las publicaciones de estos jugadores se han llenado de comentarios que cuestionan su actitud y les atribuyen supuestos celos por la trayectoria del capitán portugués.

¿Cristiano Ronaldo se queda sin respaldo en Portugal?

La situación preocupa dentro y fuera del entorno de la selección. El subdirector del diario Record, Vítor Pinto, advirtió sobre el riesgo de una fuerte división interna, señalando que cualquier crítica hacia Cristiano genera una gran polarización entre aficionados y observadores. Este clima ha alimentado especulaciones sobre posibles conflictos dentro del vestuario en pleno desarrollo de la Copa del Mundo.

Uno de los futbolistas más señalados ha sido João Neves, a quien algunos aficionados responsabilizan de no buscar constantemente a Ronaldo durante el partido inaugural. Incluso han surgido acusaciones sobre un supuesto boicot al delantero, una teoría que también involucra a otros jugadores de la Seleção. Ante este escenario, el técnico Roberto Martínez tendrá la misión de mantener la unidad del grupo antes del compromiso frente a Uzbekistán, un encuentro clave para las aspiraciones portuguesas en el Mundial.