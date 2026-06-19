Mundial 2026: Hermana de Cristiano Ronaldo explota contra los jugadores de Portugal

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La reciente actuación de la Selección de Portugal, que culminó en un decepcionante empate ante el Congo, ha generado preocupación entre los aficionados y desatado una fuerte oleada de críticas desde el entorno cercano a su capitán, Cristiano Ronaldo.

En esta ocasión, fue su hermana, Katia Aveiro, quien utilizó sus redes sociales para expresar su profunda disconformidad con el desempeño del equipo nacional. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, no se guardó nada al analizar las carencias tácticas y de actitud que demostró el plantel durante el encuentro.

"Mágicamente los jugadores de Portugal desaprendieron a recuperar pelotas, a ganar duelos y a hacer contraataques. El juego solo iba hacia atrás. Qué extraño...", sentenció.

La hermana del astro portugués cuestionó la desconexión del equipo, señalando una regresión alarmante en los fundamentos básicos del fútbol competitivo que el equipo suele desplegar.

Mensaje de esperanza

A pesar de la dureza de sus palabras iniciales, Katia Aveiro cerró su intervención enviando un mensaje de resiliencia y apoyo incondicional hacia el grupo, manteniendo la fe en la capacidad de reacción del equipo dirigido por el Roberto Martínez.

"Pero vamos. Comienzos equivocados, finales acertados. Hasta el final", concluyó, intentando equilibrar la exigencia de mejores resultados con un respaldo al capitán y sus compañeros de cara a los próximos partidos del Mundial 2026.

El entorno de Portugal se mantiene bajo un intenso escrutinio tras este resultado, y las declaraciones de figuras influyentes como Aveiro añaden una presión adicional al vestuario, que ahora deberá demostrar en la cancha si es capaz de corregir el rumbo antes de su siguiente compromiso.