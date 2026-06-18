Mundial 2026: Entrenador de Portugal da espaldarazo total a Cristiano Ronaldo

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Portugal comenzó su participación en el Mundial 2026 de Norteamérica con un amargo empate a un gol contra República Democrática del Congo, resultado que no solo encendió las alarmas entre los aficionados lusos, sino que estremeció con una lluvia de críticas sobre Cristiano Ronaldo.

El seleccionador de los europeos, Roberto Martínez, defendió la utilización del delantero tras el empate 1-1 frente a los africanos en el Copa del Mundo. El técnico explicó que, más allá del resultado, las emociones y el contexto del partido influyeron directamente en el desarrollo del encuentro disputado en Houston.

Con este partido, Ronaldo se convirtió en el segundo jugador en la historia en disputar seis Mundiales, igualando el registro de Lionel Messi. Sin embargo, a diferencia del argentino, que viene de marcar tres goles en su debut mundialista, el delantero portugués continúa una racha de cinco partidos consecutivos sin anotar en la Copa del Mundo, lo que ha generado debate sobre su rendimiento.

Roberto Martínez mantiene confianza en Cristiano Ronaldo

En el encuentro, Ronaldo intentó tres remates, pero Portugal solo logró un tiro a puerta en todo el partido, obra del mediocampista João Neves. La falta de claridad ofensiva del conjunto luso provocó críticas hacia el capitán, especialmente por su incapacidad para influir directamente en el marcador en un partido donde el equipo perdió una ventaja inicial.