Mundial 2026: México asegura su clasificación tras vencer a Corea del Sur

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La selección mexicana se convierte en la primera selección clasificada a los 16avos de final del Mundial 2026 luego de imponerse por la mínima a la oncena de Corea del Sur en la jornada de este jueves.

Los dirigidos por el profe Aguirre superaron por la mínima 1-0 a los surcoreanos en un reñido partido que estuvo empatado toda la primera mitad, pero el celofán se abrió en el comienzo del complemento.

Resumen

Todo el encuentro fue bastante parejo; no obstante, la notoriedad estuvo más presente en el primer tiempo, debido a que cinco minutos de haber comenzado el complemento, Luis Romo aprovechó un error garrafal del guardameta coreano para perforar las redes.

Posteriormente, la defensa volvió a mantenerse firme; aunque sorprendentemente perdieron varias disputas de cabeza, sin embargo, sostuvieron el resultado para llevarse el lauro con lo justo.

México es el primer clasificado

Con este triunfo, la selección azteca llegó a 6 puntos, liderando a su grupo cómodamente y asegurando su participación en la próxima ronda del torneo, solamente le faltaría confirmar el liderato del grupo, el cual se definirá en la última fecha.

Hasta el momento, la defensa mexicana ha sido lo más resaltante, debido a que no han encajado goles y su ataque suma ya tres goles en dos juegos.