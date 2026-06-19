De la incertidumbre al alivio: Costa de Marfil recupera a Wahi para el Mundial 2026

Las autoridades migratorias canadienses finalmente aprobaron el ingreso del delantero marfileño Elye Wahi a su territorio. Con esta resolución, el atacante tiene luz verde para disputar el encuentro del sábado frente a la selección de Alemania en Toronto. Esta decisión cierra un capítulo de alta tensión administrativa para la delegación africana durante esta Copa del Mundo 2026.

Vía libre para jugar en Canadá

La Federación Marfileña de Fútbol (FIF) confirmó mediante un comunicado oficial que la situación del jugador mejoró favorablemente. El organismo indicó que ya tienen todas las autorizaciones necesarias para garantizar su cruce fronterizo hacia Canadá. El internacional marfileño continuará compitiendo junto a sus compañeros, un resultado que la federación celebró y agradeció profundamente.

Horas antes de este desenlace positivo, el panorama lucía muy diferente para el delantero del Eintracht de Frankfurt. Inicialmente, el gobierno canadiense le había negado el visado, obligando a activar un estricto plan de contingencia. La idea original era que Wahi permaneciera entrenando en el campamento base del equipo, ubicado en los Estados Unidos.

Afortunadamente, el jugador se integrará a 'Los Elefantes' en Toronto y posteriormente volverá a suelo estadounidense con el grupo. Su tercer y último compromiso de la fase de grupos será frente a la selección de Curazao. Este decisivo duelo del Grupo E está programado para el 25 de junio en la ciudad de Filadelfia.

El origen del bloqueo migratorio

Aunque las autoridades fronterizas de Canadá no detallaron los motivos iniciales del veto, el contexto es claro. La denegación coincidió con reportes de The Athletic sobre una detención del jugador a manos de la justicia francesa. Este interrogatorio se llevó a cabo apenas diez días antes de que arrancara el torneo mundialista.

El joven atacante de 23 años, quien jugó a préstamo en el Niza, enfrenta una investigación por supuesto amaño de partidos. Las autoridades galas intentan determinar si Wahi forzó deliberadamente una tarjeta amarilla en la Ligue 1. El incidente bajo la lupa ocurrió el pasado 17 de mayo, durante un encuentro entre el Niza y el Metz.

El duro antecedente de Thomas Partey

La rigurosa logística fronteriza de Canadá ya había cobrado una baja significativa en el torneo días atrás. El gobierno norteamericano también le negó la entrada al mediocampista ghanés Thomas Partey. A pesar de las apelaciones diplomáticas del gobierno de Acra, la decisión se mantuvo firme e irrevocable.

Debido a esta estricta medida, Partey no pudo disputar el partido de su selección frente a Panamá, celebrado también en Toronto. En el caso del jugador ghanés, el veto fronterizo responde a un proceso judicial mucho más complejo y delicado.

La Fiscalía acusa a Partey de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, derivados de denuncias de cuatro mujeres. Los incidentes presuntamente habrían ocurrido entre los años 2020 y 2022. El mediocampista ha negado categóricamente estas acusaciones y actualmente se encuentra a la espera del inicio de su juicio.