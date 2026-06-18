Mundial 2026: ¡Nuevo problema! Delantero de Costa de Marfil no puede entrar a Canadá

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La selección de Costa de Marfil enfrenta una baja sensible de última hora de cara a su compromiso frente a Alemania, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, que se disputará este sábado en el Estadio Toronto.

El delantero Elye Wahi no podrá participar en el encuentro tras haberle sido denegada la entrada a territorio canadiense por parte de las autoridades fronterizas.

Wahi, actual jugador del Niza FC, formó parte del once titular en la sufrida victoria por 0-1 ante Ecuador durante la primera jornada del torneo, donde tuvo una actuación destacada. Sin embargo, su continuidad en la competición se ha visto comprometida debido a esta situación administrativa.

¿Por qué le negaron el acceso?

La denegación de acceso a Canadá se produce en un contexto delicado para el ariete marfileño. Cabe recordar que, hace menos de dos semanas, antes del inicio de la cita mundialista, fue detenido en Francia bajo sospecha de estar involucrado en una investigación por presunto amaño de partidos.

Aunque el jugador pudo integrarse a la concentración de su selección para el debut ante Ecuador, el endurecimiento de los controles migratorios y los procedimientos judiciales abiertos en curso han resultado en una barrera infranqueable para su ingreso a Canadá.

La Federación Marfileña de Fútbol ya trabaja en contacto con las autoridades consulares para esclarecer la situación, aunque la presencia de Elye Wahi en el partido de este sábado en el Estadio Toronto está totalmente descartada.

La baja del atacante representa un duro golpe para el esquema táctico del equipo africano, que busca consolidar su clasificación tras el positivo arranque ante el conjunto ecuatoriano.

Por el momento, ni el Niza FC ni los representantes legales del jugador han emitido un comunicado oficial detallando los pasos a seguir tras esta resolución de las autoridades canadienses.