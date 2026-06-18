Mundial 2026: Manuel Neuer confirma su adiós con Alemania

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En la antesala del crucial encuentro que enfrentará a Alemania contra Costa de Marfil este sábado 20 de junio en el Estadio Toronto, el guardameta Manuel Neuer ha sacudido al mundo del fútbol con un anuncio inevitable, el Mundial 2026 marcará el cierre de su histórica trayectoria con "Die Mannschaft".

A sus 40 años, el capitán y baluarte del Bayern Múnich, quien ha defendido el arco germano en 125 ocasiones, dejando su portería imbatida en 50 de ellas, ha decidido poner fin a su ciclo internacional tras concluir el torneo.

Durante la rueda de prensa, fue tajante sobre su futuro inmediato con la selección: "Este será mi último torneo con Alemania; no pienso participar en la Eurocopa dentro de dos años. Quiero disfrutar de cada partido y no pensar en la despedida ni en el posible último encuentro".

Legado inigualable

La decisión de Manuel Neuer marca el fin de una era dorada para el fútbol alemán. Desde su debut, el guardameta ha sido un referente bajo los tres palos y el pionero en la posición de "portero-líbero", revolucionando la forma en que se entiende la demarcación en el fútbol moderno.

Con el encuentro ante el combinado marfileño programado para este sábado a las 4:00 PM, el equipo alemán y su afición se preparan para acompañarlo en lo que representa, oficialmente, el tramo final de un camino que lo ha consolidado como uno de los mejores porteros de todos los tiempos.

La Selección Alemana buscará este fin de semana sumar una victoria clave para sus aspiraciones en el Grupo E, otorgándole a su capitán el escenario de competitividad máxima que siempre ha definido su carrera internacional.