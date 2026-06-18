Mundial 2026: ¿Cómo quedó la tabla de goleadores tras la primera fecha?

Con la conclusión de la primera fecha de la fase de grupos del Mundial 2026, la tabla de goleadores ya empieza a perfilar a los principales candidatos a llevarse el prestigioso galardón de máximo anotador del torneo.
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La cita mundialista, que ha iniciado con un ritmo frenético en las sedes de Estados Unidos, México y Canadá, ha dejado claro que la lucha por el "pichichi" será uno de los mayores alicientes de esta edición.
Con su hat-trick frente a Argelia en el estadio de Kansas City, Lionel Messi alcanzó los 16 goles en el historial de las Copas del Mundo, igualando la marca legendaria de Miroslav Klose y reafirmando su vigencia competitiva en su sexta participación mundialista.
Así queda la tabla de goleadores
Tras la estela del astro argentino, un nutrido grupo de atacantes ha comenzado a marcar diferencias con dobletes, demostrando que el nivel ofensivo del campeonato se mantiene al más alto nivel.
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Kai Havertz (Alemania)
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Folarin Balogun (Estados Unidos)
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Kylian Mbappé (Francia)
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Harry Kane (Inglaterra)
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Erling Haaland (Noruega)
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Elijah Just (Nueva Zelanda)
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Yasin Ayari (Suecia)
Expectativas altas para la segunda jornada
Mientras los equipos ajustan detalles tácticos tras las sorpresas de los primeros encuentros, incluyendo empates inesperados de selecciones favoritas como España o Portugal, la atención se traslada ahora a la segunda jornada.
Los goleadores actuales deberán mantener su eficacia frente a defensas que, tras el primer golpe de realidad, se prevén más compactas y precavidas.
La carrera por la Bota de Oro apenas ha comenzado, y con el formato de 48 selecciones expandiendo el horizonte competitivo, el espectáculo goleador está garantizado hasta el próximo 19 de julio.