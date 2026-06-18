Mundial 2026: Thomas Tuchel explota por la logística de la FIFA

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Inglaterra tuvo un gran debut en el Mundial 2026 luego de vencer a Croacia, pero el seleccionador Thomas Tuchel no quedó satisfechó. El técnico manifestó su profunda frustración con la organización de la FIFA respecto a la ubicación del personal de prensa durante los actos protocolarios previos al pitido inicial.

El ex entrenador del Chelsea, quien debutaba en el banquillo de los "Three Lions" en una Copa del Mundo, no ocultó su descontento al relatar cómo la disposición de los fotógrafos le impidió disfrutar de la interpretación de los himnos nacionales.

"Le ruego a la FIFA que cambie la posición de los fotógrafos. Estaba esperando este momento, fue muy especial para mí, pero me encontré frente a un muro de 50 fotógrafos. No podía ver a un solo jugador y arruinó un poco mi experiencia", confesó.

Llamado a la mejora operativa

La queja de Thomas Tuchel es una sugerencia para mejorar la experiencia tanto de los protagonistas en el campo como de los responsables técnicos, quienes buscan una conexión visual directa con sus futbolistas durante el despliegue de las banderas y la música.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una respuesta oficial sobre si considerará reajustar las zonas de trabajo asignadas a la prensa gráfica para los próximos partidos del grupo.

Mientras tanto, la selección inglesa ya se prepara para su segundo compromiso de la fase de grupos ante Ghana, esperando que en los estadios venideros, la visibilidad de los futbolistas sea una prioridad antes de que ruede el balón.