Mundial 2026: ¿Cuál es el verdadero problema de Portugal?

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Tras el inesperado y frustrante empate en el debut de Portugal frente al Congo en el Mundial 2026, el debate mediático se ha centrado casi exclusivamente en la figura de su capitán, Cristiano Ronaldo.

Sin embargo, cuando realizamos un análisis profundo del rendimiento colectivo del equipo, queda evidenciado que el problema luso trasciende nombres propios y apunta directamente a una preocupante falta de identidad táctica.

Es imperativo abordar la situación de Cristiano bajo un prisma de realidad deportiva. A sus 41 años, el capitán y máximo goleador histórico, atraviesa una etapa distinta en su carrera. Exigirle hoy la misma explosividad física de antaño resulta un ejercicio absurdo que ignora su evolución.

A pesar de las críticas, los números respaldan su vigencia como definidor, ya que fue el máximo artillero de Portugal en la pasada edición de la Nations League, anotando goles decisivos tanto en la semifinal frente a Alemania como en la gran final ante España.

Aquel torneo demostró que cuando el bloque colectivo funciona y genera volumen de juego, Cristiano Ronaldo sigue siendo el ejecutor letal que el equipo necesita en el área.

Cero creatividad y verticalidad

Lo exhibido ante la República del Congo no fue un fallo de puntería, sino una carencia estructural. El equipo se mostró falto de ideas, excesivamente conservador y sin la necesaria verticalidad para romper líneas defensivas.

Resulta intolerable que una línea media integrada por talentos de la talla de Bruno Fernandes, Bernardo Silva y Vitinha sea incapaz de dinamizar el juego. La ausencia de profundidad y el ritmo lento impidieron que el balón llegara en condiciones ventajosas a los atacantes, dejando al equipo previsible ante un rival bien plantado.

Es fácil y mediático señalar a Cristiano Ronaldo como el chivo expiatorio debido a su imponente trayectoria. No obstante, centrar el foco en el capitán es desviar la atención de la verdadera crisis: la falta de una propuesta colectiva valiente y efectiva.

Si Portugal no logra ajustar su brújula, recuperar la ambición ofensiva y dotar de sentido táctico a su mediocampo, el fracaso en esta Copa del Mundo 2026 será una consecuencia inevitable de sus propias limitaciones colectivas, independientemente de quién porte el brazalete.