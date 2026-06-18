Familia de Messi se pronuncia tras preocupación por estado de salud de su padre

Lionel Messi arrancó de forma perfecta su participación en el Mundial 2026, marcando Hat-Trick y liderando la victoria de Argentina contra Argelia. Sin embargo, su gran accionar en Norteamérica pasó a segundo plano tras el delicado estado de salud que estaría atravesando su padre.
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La familia de la leyenda albiceleste emitió un comunicado oficial para desmentir las múltiples versiones y rumores que han circulado en redes sociales sobre el estado de salud de Jorge Messi. En el mensaje, confirmaron que el padre del capitán argentino se encuentra bajo seguimiento médico y que su evolución es favorable, aunque decidieron no revelar detalles sobre el diagnóstico ni las causas de su condición.
Asimismo, el entorno familiar enfatizó que únicamente los familiares más cercanos poseen información precisa sobre la situación de Jorge Messi. Por ello, pidieron a la opinión pública y a los medios de comunicación no dar credibilidad a versiones, declaraciones o publicaciones que no provengan directamente de la familia o de sus canales oficiales, con el objetivo de evitar la difusión de información incorrecta.
Comunicado de la Familia de Messi
"La familia Messi informa que Jorge Messi está atravesando actualmente una situación de salud.
En este momento, se encuentra bajo supervisión médica, recuperándose y progresando favorablemente dentro de la condición que está experimentando.
A la luz de los informes, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profunda preocupación respecto a la falta de sensibilidad, respeto y discreción con la que algunos individuos han tratado un asunto estrictamente privado de la familia.
La familia también desea aclarar que solo la familia inmediata de Jorge posee información real y precisa respecto a su condición. Por lo tanto, cualquier versión, declaración o información que no provenga directamente de la familia y de sus canales oficiales no debe considerarse válida ni veraz.
En momentos como estos, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de sus seres queridos no deben ser objeto de especulación o atención mediática irresponsable
Apreciamos sinceramente las expresiones de afecto, respeto y preocupación que hemos recibido, y pedimos que se respete la privacidad, confidencialidad y espacio personal de Jorge —así como el de toda su familia— a lo largo de este proceso.
Cualquier actualización relevante será comunicada en su momento por la familia y a través de los canales apropiados
Gracias por su comprensión.", finaliza el comunicado.