Familia de Messi se pronuncia tras preocupación por estado de salud de su padre

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Lionel Messi arrancó de forma perfecta su participación en el Mundial 2026, marcando Hat-Trick y liderando la victoria de Argentina contra Argelia. Sin embargo, su gran accionar en Norteamérica pasó a segundo plano tras el delicado estado de salud que estaría atravesando su padre.

La familia de la leyenda albiceleste emitió un comunicado oficial para desmentir las múltiples versiones y rumores que han circulado en redes sociales sobre el estado de salud de Jorge Messi. En el mensaje, confirmaron que el padre del capitán argentino se encuentra bajo seguimiento médico y que su evolución es favorable, aunque decidieron no revelar detalles sobre el diagnóstico ni las causas de su condición.

Asimismo, el entorno familiar enfatizó que únicamente los familiares más cercanos poseen información precisa sobre la situación de Jorge Messi. Por ello, pidieron a la opinión pública y a los medios de comunicación no dar credibilidad a versiones, declaraciones o publicaciones que no provengan directamente de la familia o de sus canales oficiales, con el objetivo de evitar la difusión de información incorrecta.

Comunicado de la Familia de Messi