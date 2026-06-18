Mundial 2026: Luis de la Fuente defiende de las críticas a Rodri

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En medio de un clima de creciente presión mediática tras el empate de España frente a Cabo Verde en su debut en el Mundial 2026, el seleccionador nacional, Luis de la Fuente, ha salido al paso para defender con firmeza a uno de los pilares de su proyecto: Rodri Hernández.

Ante los señalamientos que cuestionan la fluidez del juego de la "Roja", centrando las críticas en una supuesta ralentización del ritmo por parte del mediocentro del Manchester City, el técnico no ha dejado margen a la duda en una entrevista para el Partidazo de Cope.

El seleccionador calificó de inaceptables los juicios vertidos sobre el Balón de Oro 2024: "Es altamente insultante que digan eso de Rodri. Es el mejor jugador del mundo, incluso al 50% es mucho mejor que la mayoría de mediocentros del mundo".

Defensa absoluta a su estrella

La intervención del ex entrenador del Deportivo Alavés busca cortar de raíz las especulaciones sobre un cambio de dinámica en el centro del campo español.

Con estas palabras, Luis de la Fuente busca proteger a su estrella y blindar el vestuario de cara a los siguientes desafíos mundialistas, reafirmando la confianza ciega en el sistema de juego que ha llevado a España a esta edición de la Copa del Mundo.

La "Roja" se mantiene enfocada en recuperar su mejor versión colectiva para los próximos encuentros del Grupo H, con la convicción de que Rodri sigue siendo el eje sobre el cual debe pivotar el éxito del equipo nacional en este torneo.

En la segunda jornada de la fase de grupos, el combinado español se medirá a Arabia Saudita el domingo 21 de junio a las 12:00 PM (hora de Venezuela) en el Estadio Atlanta.