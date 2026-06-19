El precio de la historia: Ismaël Koné al quirófano tras la victoria canadiense

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El histórico primer triunfo de la selección canadiense en una Copa del Mundo quedó relegado a un segundo plano. La abultada victoria frente a Qatar se vio completamente oscurecida por un trágico incidente en el terreno de juego. El talentoso mediocampista Ismaël Koné, de apenas 24 años, sufrió una escalofriante lesión que conmocionó a todos los presentes.

El momento de la fractura

Durante la segunda mitad del encuentro, el jugador catarí Assim Madibo propinó una durísima e innecesaria entrada por detrás. El impacto derribó de inmediato a Koné, quien quedó tendido en el césped con evidentes gestos de un dolor insoportable. Al percatarse de la gravedad, sus compañeros rodearon al jugador para protegerlo mientras exigían desesperadamente asistencia médica.

"Vi su pierna y supe que algo estaba muy mal", confesó el capitán Stephen Eustáquio, uno de los primeros en auxiliarlo. Las imágenes captadas tras el incidente confirmaron los peores temores, revelando una fractura visible en la parte inferior de su pierna izquierda. La dura infracción le costó la expulsión directa a Madibo, dejando al equipo asiático con solo nueve hombres.

Traslado de urgencia al hospital

El entrenador de Canadá, Jesse Marsch, reveló detalles impactantes, pues la jugada ocurrió justo frente a su banquillo. Marsch aseguró que el sonido de la ruptura ósea fue perceptible desde su posición, lo que dejó al cuerpo técnico destrozado. Koné fue inmovilizado y retirado en camilla bajo los aplausos del público, siendo trasladado de urgencia a un hospital local.

Actualmente, el joven mediocampista se encuentra acompañado de su familia y preparado para una inminente intervención quirúrgica. "Teníamos muchos pensamientos en la cabeza, pero sabíamos que Ismaël quería que termináramos el trabajo", expresó el estratega. Además, Marsch confirmó que el infractor, Assim Madibo, acudió personalmente para disculparse con el jugador lesionado.

Indignación y emotivo homenaje

La violencia de la jugada generó una profunda molestia en el plantel norteamericano, especialmente en la gran figura del partido. Jonathan David, autor de un triplete, criticó duramente la acción: "Si no puedes ganar el balón, no tiene sentido lastimar a la gente". A pesar del duro golpe anímico, el equipo logró transformar la tristeza en motivación para sellar un contundente 6-0.

Nathan Saliba, quien ingresó para sustituir a su compañero caído, anotó el cuarto gol apenas diez minutos después del incidente. En un emotivo homenaje que conmovió a los aficionados, Saliba levantó la camiseta de Koné hacia la grada durante su festejo. "Vamos a extrañar mucho a Koné, él tiene ese factor X que nuestro equipo realmente necesita", concluyó un sumamente afectado Eustáquio.