Mundial 2026: Jude Bellingham rompe récords con la selección de Inglaterra

Suscríbete a nuestros canales

La brillante carrera de Jude Bellingham sigue sumando hitos de precocidad. Con su participación en el encuentro Inglaterra vs Croacia, correspondiente a la fase de grupos del Mundial 2026, se convirtió en el jugador europeo más joven en participar en cuatro torneos internacionales importantes (Eurocopas y Mundiales).

A sus 22 años y 355 días, el mediocampista del Real Madrid marcó este hito estadístico y lo hizo por la puerta grande, siendo titular y anotando uno de los goles en la victoria por 4-2.

El "10" inglés sigue consolidándose como una pieza inamovible en el esquema de los "Three Lions". Su registro histórico abarca una progresión meteórica en la élite del fútbol mundial.

Torneo Partidos jugados Goles Asistencias Eurocopa 2020 3 0 0 Mundial 2022 5 1 1 Eurocopa 2024 7 2 1 Mundial 2026 1 1 0

Superando a la nueva generación

Con este registro, Jude Bellingham supera a figuras de la talla de Jamal Musiala (Alemania) o Pedri (España), quienes también han alcanzado la marca de cuatro torneos importantes en una etapa muy temprana de sus carreras. Sin embargo, el inglés ha logrado completar esta marca antes de cumplir los 23 años.

El debut ante Croacia fue el escenario perfecto para celebrar el récord. Además de su influencia constante en el juego, se encargó de romper la igualdad en el minuto 47, conectando un disparo preciso que encaminó la victoria inglesa.

Con este arranque contundente, Inglaterra y su joven estrella envían un mensaje claro a sus rivales del Grupo L, el camino hacia el título ha comenzado y Bellingham está listo para liderar la carga.