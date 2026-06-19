Mundial 2026: ¿Portugal ignora a Cristiano Ronaldo? Estos datos revelan la verdad

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El decepcionante debut de Portugal (1-1) frente al Congo ha desatado una ola de críticas. Muchos aficionados denuncian que los jugadores evitan buscar a Cristiano Ronaldo, optando por el pase hacia atrás. Sin embargo, un análisis técnico revela problemas estructurales más graves.

Portugal completó el 93% de sus pases (703 acertados), una cifra que, lejos de ser positiva, evidencia una posesión estéril. El equipo registró 59 pases fallados, la inmensa mayoría intentos de verticalizar que fracasaron por errores técnicos o una lectura deficiente de los espacios.

Fue un equipo previsible ante un rival que neutralizó con éxito las intenciones lusas. De hecho, hasta el momento, España es la selección que más pases acertados tuvo en este Mundial 2026, y también empató (ante Cabo Verde).

El caso Cristiano Ronaldo

La acusación de falta de servicio al capitán no se sostiene bajo el análisis de juego. De 20 centros de bola corrida, solo seis encontraron rematador.

Además, la capacidad física para ganar duelos aéreos en disputa directa, a diferencia del remate sin marca, ha mermado, limitando las opciones de un equipo que dependió casi exclusivamente de los impulsos individuales.

En el área, la desconexión fue evidente: solo João Neves y el propio Ronaldo lograron remates peligrosos. Fue Francisco Conceição, tras su ingreso, quien cambió la dinámica al aportar la conducción y regate que faltaron en los primeros 45 minutos.

Dicho esto, Portugal no sufre una falta de voluntad de servicio, sino una crisis de desequilibrio. Sin jugadores capaces de encarar y romper líneas, el conjunto luso quedó a merced de su propia incapacidad para generar volumen de juego efectivo.

La falta de verticalidad y la escasa producción de pases dentro del área (solo cuatro en 90 minutos) explican mejor el empate que cualquier narrativa sobre el entorno del capitán. El equipo necesita recuperar urgentemente su capacidad de desborde.