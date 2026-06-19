Mundial 2026: Rúben Dias defiende a Cristiano Ronaldo y responde a las críticas

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La concentración de la selección de Portugal en Florida se ha convertido en el epicentro de un intenso debate mediático tras el inesperado tropiezo en el debut del Mundial 2026 frente a la República Democrática del Congo. El ambiente que rodea al equipo luso se ha visto enrarecido por las feroces críticas de la opinión pública, que se dividen entre los cuestionamientos al rendimiento colectivo y los señalamientos individuales. Ante este panorama de presión, el defensor central Rúben Dias compareció en rueda de prensa para dar la cara por el grupo y exigir un alto al alarmismo.

El zaguero del Manchester City no esquivó ninguno de los temas espinosos que dominan la actualidad de su país, desde la rigurosa autocrítica táctica por haber perdido la disciplina tras marcar un gol tempranero, hasta la absurda polémica generada por las tres horas de esparcimiento que la plantilla pasó en la playa. Dias calificó los comentarios externos como "simple ruido" e insignificantes, asegurando que el cuerpo técnico y los futbolistas forman un bloque inquebrantable que utiliza las dificultades como gasolina para crecer en el torneo.

Cristiano Ronaldo: Fuego en Portugal

La figura de Cristiano Ronaldo volvió a monopolizar las preguntas de los corresponsales, pero Rúben Dias fue tajante al restarle drama a las narrativas que intentan dividir al vestuario. El defensor recordó que la presión mediática sobre el legendario delantero es algo habitual y que el grupo asume los momentos de frustración de manera colectiva. Para el central, el foco no debe estar en las opiniones externas, sino en recuperar la agresividad defensiva y el orden táctico para el decisivo partido ante México, donde la escuadra de Portugal ya no cuenta con margen de error en la fase de grupos.

Finalmente, el zaguero esquivó con ingenio los rumores del mercado de fichajes que pretendían vincularlo con el Real Madrid, respondiendo con un contundente "Portugal" para demostrar que sus cinco sentidos están puestos en la cita mundialista. Con el respaldo público a los jóvenes debutantes y la conviccción de que el verdadero potencial del equipo se construirá superando la adversidad, la escuadra comandada por Roberto Martínez busca cerrar filas para transformar las dudas iniciales en una candidatura sólida al título.