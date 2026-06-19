Mundial 2026: ¡Impactado! Esto dice Lamine Yamal sobre el hat trick de Lionel Messi

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El pasado martes 16 de junio el mundo fue testigo de una exhibición inesperada, pero realmente impactante. A sus 38 años, y en el inicio de la que será su última Copa del Mundo, Lionel Messi puso sobre sus hombros el peso de liderar a la selección de Argentina, y como en sus mejores épocas, marcó un hat trick para coronar el triunfo ante Argelia.

Si bien Messi ha tenido actuaciones de este calibre a lo largo de toda su carrera, el hecho de hacerlo con 38 años y a pesar de jugar lejos de la élite, en el Inter de Miami, causó que el impacto de lo que se vio en el Arrowhead Stadium de Kansas CIty fuera enorme.

Por supuesto, como era de esperarse, este hat trick de Lionel Messi ante Argelia generó un sinfín de reacciones a lo largo y ancho del planeta, algunas muy curiosas, como la de Lamine Yamal, quien es visto como uno de los jóvenes herederos del astro argentino, y quien no tuvo más que palabras de elogio para el 10 albiceleste.

Lamine Yamal se rinde a Lionel Messi

En la previa al duelo entre España y Arabia Saudita, pautado para disputarse el este domngo 21 de junio, Lamine Yamal atendió a los medios de comunicación para hablar sobre su estado físico, pero también fue preguntado por la exhibición de Lionel Messi ante Argelia, un rendimiento que, sin duda, maravilló al español.

"En cada partido que juega él demuestra que es el mejor jugador en la historia del fútbol", comentó el futbolista del Barcelona, quien además fue tajante sobre su última afirmación. "Si alguien tiene dudas, es porque las está buscando a propósito. Messi es el mejor de todos los tiempos", aseguró.