Copa Mundial de Fútbol

Mundial 2026: Aficionados europeos le ponen color a las calles estadounidenses con su cultura

Escoceses y noruegos han dejado momentos para el recuerdo en la primera semana del Mundial 2026

Por

Theoscar Mogollón González
Viernes, 19 de junio de 2026 a las 06:06 pm
Mundial 2026: Aficionados europeos le ponen color a las calles estadounidenses con su cultura
Foto 𝘗𝘈 𝘐𝘮𝘢𝘨𝘦𝘴
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El Mundial 2026 no solo nos ha regalado grandes jugadas y muchos goles, sino también momentos peculiares protagonizado por los aficionados, quienes también son parte esencial de esta cita futbolera en México, Estados Unidos y Canadá.

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Un mundial de coreografías y ¿animales?

Como muchos recordarán, durante la primera jornada del Grupo I, donde hace vida Noruega, los fanáticos nórdicos dejaron una peculiar forma de alentar sus jugadores: el "Viking Row" (Remo Vikingo). Este ritual consiste en un cántico masivo en el que también imitan el movimiento de remar en un drakkar ancestral al compás de tambores y gritos coordinados.

Tras hacerse viral rápidamente, aficionados noruegos se cruzaron en las calles de Boston con los escoceses en la noche del jueves, a quienes le enseñaron este peculiar rito de la herencia cultural nórdica.

Por su parte, los mismos escoceses tuvieron su momento especial en la tarde de este viernes, también en Boston. Como previa al encuentro entre Escocia y Marruecos, cientos de fanáticos marcharon con dirección al estadio hondeando banderas y vistiendo sus típicos atuendos.

Incluso, vale agregar que también tienen en sus filas a una particular mascota: un pato con una banderita escocesa sobre su lomo.

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