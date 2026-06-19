Tensión diplomática en el Mundial: la Federación Iraní denuncia discriminación de EEUU

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La Federación Iraní de Fútbol (FFI) anunció este viernes la presentación de una queja formal ante la FIFA. El organismo protesta enérgicamente por las severas restricciones que sufre su selección para ingresar y trasladarse en Estados Unidos.

La molestia principal surgió tras denegarse el permiso para viajar a Los Ángeles con dos días de antelación. El equipo buscaba aclimatarse antes de su exigente compromiso de este domingo contra la selección de Bélgica.

A través de un comunicado, la FFI catalogó estas medidas como injustas y perjudiciales. Aseguran que las restricciones rompen el principio de igualdad y afectan directamente la preparación técnica y física de sus futbolistas.

Un conflicto que se repite

Esta situación no es nueva para el conjunto persa en el torneo. La semana pasada, de cara a su partido contra Nueva Zelanda, las autoridades norteamericanas solo les permitieron viajar un día antes del juego.

Las constantes trabas han obligado a la delegación asiática a tomar medidas extremas para su concentración. Irán debió establecer su base de operaciones en la ciudad mexicana de Tijuana, aprovechando su cercanía fronteriza.

Desde allí, la federación responsabiliza directamente a la Casa Blanca por los múltiples obstáculos diplomáticos. Acusan un trato preferencial negativo que daña la competencia justa que promueve el fútbol organizado.

Visados denegados y polémica con entradas

El problema va más allá de los horarios de vuelo coordinados. El gobierno iraní denunció que a quince integrantes del equipo, incluyendo cuerpo técnico y directivos, se les negó la autorización de entrada a EE. UU.

Por si fuera poco, la FFI acusó la revocación injustificada de los boletos que les correspondían por derecho. Según el organismo, esto es una estrategia para impedir que la afición iraní apoye a su país en los estadios.

Hasta el momento, la FIFA no ha emitido una postura oficial sobre esta seria denuncia. Sin embargo, el caso añade una fuerte carga de tensión geopolítica a la máxima fiesta del balompié mundial.

El reto deportivo en un ambiente hostil

En el plano estrictamente deportivo, esta Copa del Mundo representa la cuarta participación consecutiva para la selección de Irán. Asimismo, significa la séptima ocasión en la que logran clasificar en toda su historia.

A pesar de ser una potencia en el continente asiático, el éxito internacional les ha sido esquivo. El combinado persa nunca ha conseguido superar la primera ronda, una sequía que buscan romper en esta accidentada edición.