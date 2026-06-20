Concentración y humildad: la receta de Ecuador para superar la presión en el Grupo E

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El director técnico de la selección ecuatoriana, Sebastián Beccacece, restó este viernes importancia a la escandalosa goleada que Alemania le propinó a Curazao, con el fin de minimizar el posible "exceso de confianza" que pueda tener su plantel. En este sentido, hizo un fuerte llamado a la concentración de cara a este crucial duelo de la Copa del Mundo.

El estratega subrayó la importancia de mantener la humildad y el respeto deportivo hacia el combativo equipo caribeño. Fue tajante al recordar que los encuentros deben resolverse exclusivamente sobre el terreno de juego.

“Primero, nosotros no somos Alemania. Segundo, como hemos hecho durante todos estos años, siempre respetamos al rival”, declaró Beccacece ante los medios.

La presión tras el amargo debut

La selección de Ecuador llega a este compromiso con una carga de presión considerable tras caer en su debut. Aquella dolorosa derrota por 1-0 ante Costa de Marfil acabó con su impresionante racha de 19 partidos invictos.

A pesar de haber dominado amplios pasajes de ese encuentro inaugural, la falta de contundencia ofensiva les pasó factura. Ahora, el combinado sudamericano está obligado a sumar puntos vitales en el Grupo E antes de enfrentar a la poderosa escuadra alemana.

Mantener el control del juego

El entrenador confirmó que su plantilla se encuentra en óptimas condiciones físicas y asimila perfectamente su responsabilidad. Advirtió a sus jugadores que no deben relajarse, recordando que Curazao es un rival histórico al ser la nación más pequeña en jugar el torneo.

"Tenemos que partir de una idea ya establecida y saber en qué momentos debemos tomar el control", explicó el técnico de 45 años. "Tenemos que estar muy alerta para evitar sus rápidas transiciones y mantenernos sumamente atentos los noventa minutos", concluyó el timonel.

Su estrategia buscará generar espacios que les permitan tener más tiempo para tomar decisiones inteligentes con el balón. Además, Beccacece hizo especial énfasis en la disciplina táctica a la hora de defender.

Fortaleza mental en el vestuario

Por su parte, el centrocampista Alan Franco aseguró que el grupo ya logró superar el trago amargo del primer partido. Confirmó que el equipo se mantiene mentalmente fuerte para afrontar el reto de los dos compromisos restantes.

El jugador de 27 años reveló que, aunque han analizado detalladamente a Curazao, la prioridad será ejecutar su propio estilo. "Sabemos quiénes son y qué pueden hacer, pero el foco principal está en nosotros y en lo que podemos mejorar", afirmó con total convicción.

El esperado choque entre Ecuador y Curazao se llevará a cabo este sábado en la ciudad estadounidense de Kansas City. Ese mismo día, la intensa actividad del grupo continuará con el enfrentamiento entre Alemania y Costa de Marfil en Toronto.