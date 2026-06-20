Lamine Yamal pide calma: no está listo para jugar 90 minutos con España

Suscríbete a nuestros canales

La joven estrella de la selección española, Lamine Yamal, fue claro sobre su estado físico actual. Este viernes confesó que aún es "demasiado pronto" para disputar los 90 minutos de un partido oficial.

El extremo del Barcelona continúa recuperándose de una molesta lesión en el tendón de la corva. Su objetivo primordial es evitar una recaída de cara al crucial duelo mundialista ante Arabia Saudí.

Yamal, de 18 años, reapareció el pasado lunes tras haberse lastimado a mediados de abril. Ingresó de cambio al minuto 71 en el sorpresivo y frustrante empate sin goles frente a Cabo Verde.

A disposición del cuerpo técnico

"Es muy pronto, no es necesario", declaró el talentoso atacante a la cadena pública española RTVE. Se mostró cauteloso sobre su capacidad para soportar la máxima exigencia física en este momento del torneo.

Sin embargo, reiteró su compromiso total con el equipo dirigido por Luis de la Fuente. "No es el momento de jugar un partido completo, pero jugaré los minutos que el entrenador quiera", aseguró.

Por su parte, el estratega español ya había adelantado a Radio Cope su plan de juego. Confirmó que Yamal podría disputar aproximadamente "una hora" este fin de semana en la sede de Atlanta.

Respaldo total en el vestuario

Aunque Yamal no logró romper el cerrojo defensivo de Cabo Verde, la confianza interna sigue intacta. El defensor Pau Cubarsí, su compañero en el Barcelona, respaldó públicamente a la joya ibérica.

"Ya conocemos las inmensas cualidades que tiene Lamine", expresó Cubarsí este viernes ante los medios. Destacó que el extremo siempre aporta desequilibrio y un peligro constante cuando pisa el césped.

"Tanto si entra como si no, nos ayudará en todo lo posible", añadió el joven central español. Además, recalcó que la plantilla tiene la profundidad necesaria y quien juegue en su lugar lo hará muy bien.

La presión histórica sobre La Roja

El vigente campeón de Europa llegó a la justa mundialista como uno de los favoritos al título. No obstante, el inesperado tropiezo inicial en el Grupo H encendió algunas alarmas en la concentración.

El equipo necesita urgentemente una victoria este domingo contra los saudíes para arrancar con buen pie. Un nuevo empate o derrota complicaría seriamente sus aspiraciones de clasificar a la siguiente ronda.

Cabe recordar que España arrastra una pesada estadística en las recientes Copas del Mundo. La selección nacional no ha logrado superar los octavos de final desde que levantó su único trofeo en 2010.