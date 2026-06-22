Raphinha tiene los días contados en el Barcelona por esta insólita razón

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Después de salir lesionado en su último partido con la selección de Brasil en el Mundial 2026, que se celebra en Estados Unidos, Canadá y México, Raphinha ha generado controversia sobre su futuro con el Barcelona después de la cita mundialista.

El exfutbolista brasileño Marcos André Batista Santos, conocido popularmente como Vampeta, ha generado una gran controversia tras asegurar que el extremo atraviesa un momento complicado en su vida personal. Durante una entrevista en el podcast Red Cast, el campeón del mundo con Brasil en 2002 afirmó que el mediocampista de los culés estaría enfrentando serios problemas familiares y económicos, una situación que habría influido en sus planes de futuro.

Según las declaraciones de Vampeta, la información provendría de personas cercanas al jugador. El exmediocampista señaló que Raphinha tendría la intención de fichar por el Al-Hilal de Arabia Saudí con el objetivo de dar un giro a su situación personal. Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales y provocaron numerosas reacciones entre aficionados y medios de comunicación.

Desmienten la noticia

La respuesta desde el entorno del futbolista no tardó en llegar. Igor Padilha, una persona cercana a Raphinha, salió al paso de las afirmaciones de Vampeta y las calificó de falsas. “Tendrás que explicar estas mentiras, amigo mío”, declaró públicamente, rechazando las versiones que apuntan a problemas personales o económicos del internacional brasileño.

Mientras tanto, la figura de los culés también enfrenta dificultades en el plano deportivo. La selección brasileña confirmó que el atacante sufrió una lesión muscular en la parte posterior del muslo derecho durante el partido contra Haití en el Mundial. Aunque permanecerá concentrado con Brasil, este nuevo contratiempo físico se suma a la lesión sufrida en marzo ante Francia, cuando una rotura en el bíceps femoral lo dejó fuera de acción durante cinco semanas y le hizo perderse una parte importante de la temporada con el Barcelona.